Caja negra de helicóptero recuperada del sitio del accidente de avión en Washington DC

Las autoridades planean mapear los escombros en el río para comprender mejor cómo respondió la aeronave a la colisión. El trabajo para eliminar grandes segmentos del avión del agua con una grúa comienza el domingo y continuará durante toda la semana, dijo el Sr. Inman. Más de 500 personas han estado trabajando día y noche en el sitio del accidente en el río Potomac, dijo el jefe de bomberos de Washington DC, John Donnelly. Al Sr. Inman se le preguntó sobre informes de que un controlador de tráfico aéreo estaba manejando tanto el control de helicópteros como de aviones que volaban en la zona. No hizo comentarios sobre detalles específicos, pero dijo que los funcionarios planean examinar el comportamiento del controlador durante las últimas semanas, especialmente en las 72 horas antes del accidente. “Obviamente estaremos revisando no solo el personal de ese día…[sino también] cuántas personas, qué funciones laborales han realizado, si están siendo combinadas.” El grupo de Control de Tráfico Aéreo aún está realizando entrevistas. También se le preguntó al Sr. Inman si su equipo está en contacto con la Casa Blanca. El presidente Donald Trump sugirió sin evidencia que el helicóptero involucrado en el accidente “estaba volando demasiado alto”. Las grabaciones de conversaciones de control de tráfico aéreo publicadas en línea sugirieron que un controlador intentó advertir al helicóptero sobre el avión de American Airlines en los segundos antes de la colisión. El piloto del helicóptero parecía responder para confirmar que estaban al tanto del avión, pero momentos después los dos aeronaves chocaron. Trump también ha insinuado que la contratación de personal diverso en la FAA podría haber llevado a problemas de seguridad. “Nuestro trabajo es encontrar los hechos”, dijo el Sr. Inman. “Más importante aún, nuestro trabajo es asegurarnos de que esta tragedia no vuelva a ocurrir, independientemente de lo que pueda estar diciendo cualquiera”.