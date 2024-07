Caitlin Clark, Angel Reese harán su debut en el Juego de Estrellas de la WNBA: Nóminas completas.

Los rosters del Juego de Estrellas de la WNBA 2024 están listos con Caitlin Clark y Angel Reese haciendo sus debuts en la exhibición anual más tarde este mes.

Clark, la selección número 1 por el Indiana Fever en el Draft de la WNBA de este año, recibió la mayoría de votos en la parte de votación de los fanáticos en la votación. Habiendo ganado el Novato del Mes en mayo, lidera a todos los novatos en anotaciones (16.2 puntos por juego), asistencias (6.9 por juego), y es la segunda en toda la liga en triples anotados (56).

El martes, Reese, la selección número 7 de Chicago Sky, fue nombrada Novato del Mes de junio. El fin de semana pasado, estableció un récord de la WNBA de dobles-dobles consecutivos en una temporada (10), y lideraba la liga en rebotes antes de la acción del martes por la noche. Al igual que Clark, Reese terminó entre las cinco primeras en el voto de los fanáticos.

¡La cuenta regresiva comienza… ⏳ Prepárate para presenciar el último choque de talento cuando #WNBAAllStar se encuentre con el Equipo Nacional de Mujeres de EE. UU. el 20 de julio a las 8:30pm/ET en ABC 📺 pic.twitter.com/oEyJciHmEx – WNBA (@WNBA) 3 de julio de 2024

Las dos novatas son las únicas dos participantes por primera vez en la exhibición, que se llevará a cabo el 20 de julio en Phoenix.

“Estoy muy feliz. Sé el trabajo que he puesto”, dijo Reese. “Al entrar en esta liga, muchas personas dudaron de mí, no creían que mi juego se traduciría y no sería la jugadora que era en la universidad. … Pero confié en el proceso y creí, y estoy agradecida de haber caído en la selección número 7 y poder venir a Chicago”.

Es la primera vez desde 2014 que dos novatas participarán en el juego.

Los 12 miembros del equipo olímpico de EE. UU. de 2024 recibieron automáticamente un lugar en el Juego de Estrellas. La escolta de Phoenix Mercury, Diana Taurasi, que está apareciendo en su sexta Olimpiada, también jugará en su undécimo Juego de Estrellas. Su compañera, la pívot Brittney Griner, estará apareciendo en su décimo Juego de Estrellas, incluido el de 2022 en el que fue una participante honoraria.

La selección inicial de los All-Stars se realizó mediante una combinación de votación de los fanáticos (50 por ciento), un panel nacional de miembros de los medios (25 por ciento) y jugadoras actuales de la WNBA (25 por ciento). Los entrenadores completaron el resto del roster.

El formato del juego volverá a ser Equipo EE. UU. contra Equipo WNBA. En 2021, la última vez que se utilizó este formato, el Equipo WNBA derrotó al equipo olímpico de EE. UU.

¿Hubo alguna omisión?

¿Hubo alguna omisión?