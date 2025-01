Caída de Dow, S&P 500, Nasdaq con movimiento de poder arancelario de Trump, recortes de tasas en foco.

Otro día, otra informe sugiriendo que el presidente electo Donald Trump buscará soluciones creativas para imponer aranceles generales a los socios comerciales de América.

La reportera de CNN Kayla Tausche informó temprano el miércoles que Trump “está considerando declarar una emergencia económica nacional para proporcionar justificación legal para una gran cantidad de aranceles universales a aliados y adversarios”.

Tras el informe, los futuros de acciones redujeron las ganancias y cotizaron en territorio negativo.

Una hora antes de la apertura del mercado, los futuros apenas habían cambiado.

La reacción del mercado de hoy es lo opuesto a lo que los inversionistas vieron el lunes cuando un informe del Washington Post sugirió que Trump podría buscar limitar el alcance de sus propuestas de aranceles. Después de que los mercados aplaudieran esa historia, el presidente electo la negó.

Pero la ida y vuelta vista en los principales índices bursátiles sobre las bravuconadas de Trump sobre aranceles sigue en segundo plano con respecto al factor más importante para los inversionistas en este momento: la Reserva Federal.

La venta del martes es el ejemplo más reciente.

Los datos de inflación dentro del último informe PMI de manufactura del ISM, junto con los datos de oferta de empleo que mostraron un aumento en la demanda laboral durante noviembre, hicieron que los mercados descontaran otra reducción de tarifas del 0.25% de la Fed en 2025.

A su vez, el Nasdaq cayó casi un 2% con empresas sólidas como Nvidia (NVDA) perdiendo un 6% después de alcanzar un máximo histórico más temprano en la sesión.

A medida que se acerca la inauguración de Trump, los inversionistas y los periodistas verán muchos ecos de la antesala de su inauguración en 2017 en las noticias recientes —todo está sobre la mesa: cambiar nombres de cuerpos de agua, anexar Groenlandia, y así sucesivamente.

Porque los mercados no se apresuran a valorar el máximo riesgo planteado por cada propuesta de Trump no significa que no importen.

Pero la Fed se reúne varias veces al año para votar sobre política monetaria, y las tasas de interés son el factor más importante en la evolución de los precios de las acciones a largo plazo.