Café Extra: Rickey Henderson: 1958-2024

Las noticias se conocieron temprano esta tarde de que el gran Rickey Henderson ha fallecido a la edad de 65 años. Hubiera cumplido 66 años el día de Navidad. TMZ informa que murió después de una pelea con neumonía. Su última aparición pública que atrajo cualquier prensa significativa fue a finales de septiembre en el último partido en casa de los Atléticos en Oakland. Parecía estar en buena salud y de buen ánimo en ese entonces.

Decir que esta es una pérdida masiva es un eufemismo. Henderson fue la estrella más grande y brillante de su generación. Puede que no haya habido ningún jugador en la historia que haya sido mejor en más cosas que Rickey Henderson.

Henderson fue, sin duda, el mejor bateador de primer turno de todos los tiempos y el mejor ladrón de bases de todos los tiempos. Posiblemente poseía la mayor combinación de poder y velocidad de cualquier jugador en la historia del juego también. Quizás la mejor caracterización de la carrera de Henderson vino de Bill James, quien una vez escribió que, “si pudieras dividir a Rickey Henderson en dos, tendrías dos miembros del Salón de la Fama”.

Su historia es, a estas alturas, muy conocida.

Nacido el día de Navidad en 1958 en Chicago, Henderson pasó la mayor parte de su infancia en Oakland, California. A pesar de que se le ofrecieron múltiples becas de fútbol americano como corredor, Henderson también sobresalió en el béisbol y eligió el Pasatiempo Nacional después de ser reclutado por los Atléticos de su ciudad natal.

En 1980, su primera temporada completa en las grandes ligas, Henderson rompió el récord de bases robadas de la Liga Americana de 65 años de Ty Cobb al robar 100 bases frente a las 96 de Cobb. En 1982 robó 130 bases, rompiendo el récord de una sola temporada de todos los tiempos de 118 de la leyenda Lou Brock. Las 130 bases robadas de Henderson ese año siguen siendo el récord hasta el día de hoy. Lideraría la Liga Americana en bases robadas en cada una de sus primeras siete temporadas completas y nueve de sus diez primeras. Lideraría su liga en bases robadas en 12 temporadas en total, la última de las cuales fue en 1998 cuando tenía 39 años.

El 1 de mayo de 1991, Henderson rompió el récord de bases robadas de todos los tiempos de Brock con su robo número 939 y seguiría robando asombrosas 1,406 bases antes de retirarse. Ningún jugador se ha acercado en absoluto al récord de Henderson en las tres décadas desde que lo estableció y muchos dudan que alguien lo haga alguna vez.

Sin embargo, Henderson no podría haber robado todas esas bases si no estuviera en base para empezar y fue esa capacidad de llegar a base lo que lo hizo destacar de otros velocistas.

Parte de eso se debió a que era un gran bateador, habiendo terminado en el top 10 en promedio de bateo en varias ocasiones. También se debió a su extraordinario ojo para el bateo. Henderson lideró la liga en bases por bolas en cuatro ocasiones, terminando en el top 10 en 17 ocasiones, y se colocó en el top 10 en porcentaje de embasado en 16 temporadas diferentes. Como resultado de estar tan a menudo en base, y gracias a su tremenda condición física que le permitió jugar durante 25 temporadas, Henderson es el líder de todos los tiempos en carreras anotadas, superando la marca de Ty Cobb en 2001.

La potencia de Henderson también era considerable, como lo demuestran sus cerca de 300 jonrones en su carrera, lo cual es un número tremendo para un bateador de primer turno. Ochenta y uno de esos jonrones abrieron los juegos, lo cual es otro récord que posee. Su condición de gran jugador en todos los aspectos también se refleja en sus diez selecciones al Juego de Estrellas, su victoria en el premio MVP en 1990, y en el hecho de que, no coincidentemente, cada uno de los muchos equipos a los que se unió durante su carrera parecía mejorar inmediatamente una vez que él llegaba. Ganó anillos de la Serie Mundial con los Atléticos de 1989 y los Azulejos de Toronto de 1993.

Sin embargo, la carrera de Henderson no se puede reducir a meras estadísticas. Fue una estrella más grande que la vida conocida por sus citas coloridas, su personalidad extravagante y no poca cantidad de auto-promoción. Sin embargo, ninguna de esa auto-promoción fue injustificada. De hecho, mientras que algunos críticos cuestionaban lo que percibían como el ego de Henderson y la atención que prestaba a su estilo personal, Henderson respaldaba todo ello con una ética de trabajo fenomenal, como lo demuestra una de sus citas más famosas: “Si mi uniforme no se ensucia, no he hecho nada en el juego de béisbol.”

El uniforme de Rickey Henderson casi siempre estaba sucio porque Rickey lo hacía todo. Él fue y siempre será una de las leyendas más destacadas del juego. Un talento de primer nivel y uno de sus mayores personalidades y embajadores. Además, como lo demuestra una historia que publico anualmente cuando se anuncian las participaciones en playoffs, era un ser humano reflexivo. De Mike Piazza en su memoria de 2013:

“Rickey fue la persona más generosa con la que jugué, y cada vez que se trataba de lo que deberíamos darle a alguien de la periferia – ya sea un jugador de ligas menores que subiera por unos días o el encargado del estacionamiento – Rickey gritaba ¡Participación completa! ¡Discutíamos un rato y él decía, ¡Maldita sea! ¡Puedes cambiar la vida de alguien!”

Descansa en paz, Rickey Henderson. Gracias por todo lo que nos diste.

Maldita sea, este golpe duele.