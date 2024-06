Cada vez más votantes no creen que Biden debería postularse después del debate con Trump – Encuesta de CBS News

Durante meses antes del primer debate, los votantes de la nación expresaron repetidamente dudas sobre si el presidente Biden tenía la salud cognitiva suficiente para servir.

Hoy, esas dudas han crecido aún más: ahora cerca de tres cuartas partes del electorado, e incluyendo muchos dentro de su propio partido.

Y hoy, después del debate con el ex presidente Trump, un número creciente de votantes, incluidos muchos demócratas, no creen que el Sr. Biden deba postularse para presidente en absoluto. Casi la mitad de su partido no cree que debería ser el nominado ahora.

(Trump, por su parte, lo hace mejor, pero solo consigue la mitad del electorado pensando que tiene la salud cognitiva para servir.)

El movimiento se produjo en todo el espectro partidista, pero incluye un movimiento de dos dígitos entre los demócratas, y movimiento entre los independientes.

Dado eso, hoy casi tres de cada cuatro votantes también piensan que el Sr. Biden no debería postularse para presidente en primer lugar. Ese es un sentimiento de mayor porcentaje que en febrero, cuando casi dos tercios dijeron que no debería postularse.

La mayoría de los votantes que dicen que no debería postularse dicen que es tanto sobre su campaña como sobre su efectividad en el cargo, junto con su edad.

Pero las preocupaciones de los demócratas, cuando se expresan, tienden más hacia lo estratégico. Están más preocupados por su capacidad para hacer campaña que por su toma de decisiones como presidente.

Trump, por el contrario, encuentra una amplia aceptación entre los republicanos de que debería postularse.

Eso se produce cuando los votantes creen ampliamente que en el debate, Trump presentaba sus ideas de manera más clara, parecía más presidencial, inspiraba más confianza, explicaba mejor sus políticas y, sencillamente, ganaba el debate.

Esto es así, a pesar de que, en general, los votantes piensan que Trump no fue tan veraz.

Y es relativo, por supuesto. Hay muchos votantes que piensan que ninguno de los candidatos lo hizo bien.

Estas opiniones son muy similares ya sea que las personas hayan visto el debate en vivo o solo hayan visto las noticias o cobertura al respecto, lo que puede hablar más en general sobre la forma en que las personas obtienen y procesan información en la era moderna.

Y el Sr. Biden no ha logrado convencer a los votantes de que un segundo mandato los haría financieramente mejores: Trump todavía es visto como mejor en esta medida.

Tampoco se ha presentado el Sr. Biden como mejor que Donald Trump en la protección de la democracia.

¿Y ahora qué?

Después del debate, algunos funcionarios demócratas reportaron que Joe Biden debería ceder su puesto como nominado y darle a otro demócrata la oportunidad de postularse para presidente en 2024.

Esa idea encuentra resonancia con cerca de la mitad de los demócratas del país. Esto está relacionado con la percepción de la salud del Sr. Biden: los demócratas que no creen que el Sr. Biden tenga la salud mental y cognitiva para servir son más propensos a decir que no debería ser el nominado.

Y ese número anterior ha aumentado entre los demócratas. (También ha aumentado entre los independientes).

El debate ha llevado la carrera presidencial al centro de la mente de los votantes registrados. Ahora el 59% de los votantes registrados dicen que están pensando mucho en la carrera presidencial, un aumento del 48% hace unos días. El interés ha aumentado tanto entre demócratas como republicanos.

Esta encuesta de CBS News/YouGov se basa en una muestra nacional de 1.130 votantes registrados que fueron contactados entre el 28 y 29 de junio de 2024. Todos los encuestados participaron en una encuesta nacional anterior de 1.881 votantes registrados realizada del 17 al 21 de junio de 2024. La muestra se ponderó por género, edad, raza y educación, basándose en la Encuesta de la Comunidad Americana del Censo y la Encuesta de la Población Actual, así como en el voto pasado e identificación partidaria y se ponderó para tener en cuenta las tasas de respuesta diferenciales. El margen de error para la muestra de votantes registrados es de ±4,2 puntos. ¡Más!

Anthony Salvanto

¡Anthony Salvanto, Ph.D., es el director ejecutivo de elecciones y encuestas de CBS News! Supervisa la Encuesta de CBS News y todas las encuestas sobre diferentes temas y encabeza el escritorio de decisiones de CBS News que estima los resultados en las noches de elecciones.