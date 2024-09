Cada modelo de iPhone 16 recibió un impulso de batería.

“

Cada versión del iPhone 16 tiene una batería de mayor capacidad. Todas. Apple afirma que sus nuevos modelos durarán más tiempo sin necesidad de recarga, y claramente no es solo publicidad.

Además, la teoría de la conspiración de que Apple reduciría el tamaño de la batería del iPhone 16 Plus resultó ser falsa.

Capacidad de la batería del iPhone 16: Creciendo constantemente

El mejor teléfono del mundo se convierte en un pisapapeles tan pronto como se queda sin batería. Afortunadamente, Apple sigue mejorando las baterías incorporadas en el iPhone.

Por alguna razón, Cupertino no publica las especificaciones de sus baterías. Pero Anatel (Agencia Nacional de Telecomunicaciones de Brasil) publicó la capacidad de la batería de los cuatro nuevos teléfonos iOS 18, según el Blog do iPhone:

iPhone 16: 3,561 mAh

iPhone 16 Plus: 4,674 mAh

iPhone 16 Pro: 3,582 mAh

iPhone 16 Pro Max: 4,685 mAh

Cada una de estas mejoras la capacidad de los modelos del año pasado. Para referencia:

iPhone 15: 3,349 mAh

iPhone 15 Plus: 4,383 mAh

iPhone 15 Pro: 3,274 mAh

iPhone 15 Pro Max: 4,422 mAh

La duración de la batería es un poco complicada

En lugar de simplemente proporcionar a los compradores esta información, Apple habla sobre la duración de la batería. Por ejemplo, promete que el iPhone 16 Pro Max ofrece hasta 33 horas de reproducción de video. Eso es más que las 29 horas prometidas por el iPhone 15 Pro Max. Y Apple dice que los otros tres modelos de iPhone 16 también ofrecen vidas útiles de la batería mejoradas en comparación con sus predecesores.

Apple sigue este camino algo indirecto porque hay más que la capacidad de la batería que influye en estirar el tiempo entre recargas. La eficiencia de los dispositivos de 2024 también juega un papel. Y el nuevo chip A18 supuestamente ayuda a alargar la vida útil de la batería.

“Construido con tecnología de segunda generación de 3 nanómetros y presentando una nueva arquitectura con transistores más pequeños y rápidos, A18 Pro ofrece una eficiencia sin precedentes”, dijo Apple.

Ignora ese desagradable rumor sobre la batería del iPhone 16 Plus

La primavera pasada, circuló un rumor de que Apple reduciría el tamaño de la batería del iPhone 16 Plus. La teoría en ese momento era que Apple quería disminuir las capacidades del Plus para que no compitiera con el más caro — y más rentable — iPhone 16 Pro Max, ya que los dos tienen pantallas casi del mismo tamaño. Pero no fue así.

Resulta que el iPhone 16 Plus incluye una batería casi tan grande como la del Pro Max, y considerablemente más grande que cualquiera de los otros dos de la serie. Y eso se traduce en un intervalo muy largo entre las cargas. Como señaló la reseña de The Verge, “Si eliges el 16 Plus, con su batería más grande, puedes extender una sola carga hasta bien entrada en un segundo día.”

De todas formas, Apple prometió durante el evento de lanzamiento de los dispositivos la semana pasada que “el iPhone 16 Pro Max tiene la mejor duración de batería de cualquier iPhone hasta ahora.”

