Caballo de Guerra, uno de los espectáculos más destacados, regresa al Lowry

Marking 110 years since the start of the First World War, the new tour of War Horse also coincides with the 40th anniversary of the book’s publication. Selling over 35 million copies world-wide, the backstory of Sir Michael Morpurgo’s literary thoroughbred is every bit as captivating…

Michael Morpurgo and Joey (Imagen: Jason Lock) Nací en 1943 en Londres, así que fui consciente, muy temprano en mi vida, de lo que hizo la guerra a la carne”, dijo. “Un caballero llamado Eric Pearce solía venir a tomar el té con nosotros. Era un hombre encantador y sabía que era un héroe de guerra. Había sido piloto de la Armada Aérea del Atlántico. Era muy elegante, pero tenía terribles quemaduras en la cara, le faltaba una oreja y dedos y solo tenía un ojo. Mamá siempre me decía que no mirara fijamente, pero no podía evitarlo.

“Eric vivió casi hasta los 100 años y mantuve contacto con él. En mi última visita a él, me disculpé por mirarlo fijamente cuando era niño. Y él dijo algo bastante maravilloso: ‘Recuerdo muy bien. Y me gustó. Lo que nunca me gustó fue cuando la gente miraba hacia otro lado’.”

Otros ejemplos del costo humano de la Segunda Guerra Mundial que estaban cerca de casa incluyen al tío Peter de Michael, un apuesto actor joven que murió en combate.

“La sombra de la guerra se cernía sobre todos mucho después del Día D. No hablábamos de estar deprimidos, pero decíamos que ‘era difícil reír’.”

Motivado por un interés en la historia militar, entró en el ejército. Pero aunque le dio una comprensión real del poder de la camaradería, en última instancia no pudo conciliar la guerra como algo en absoluto sensato. Se fue, dice, ‘por un punto de principio’.