C++ sube al segundo lugar

C++ ha superado a C en los tres primeros lugares del Índice de la Comunidad de Lenguajes de Programación de TIOBE este mes, un cambio significativo después del crecimiento gradual de C++ y la disminución gradual de C durante el último año. Las actualizaciones consistentes que ha recibido C++ desde 2011, su rendimiento y su escalabilidad han ayudado a que C++ crezca. Además, Rust y Go vieron un movimiento significativo más abajo en el índice.

El Índice de la Comunidad de Programación de TIOBE muestra las tendencias en lenguajes de programación basadas en el volumen de búsqueda en motores de búsqueda.

Tendencias año tras año del Índice de la Comunidad de Programación de TIOBE. Imagen: TIOBE Software

¿Por qué C++ alcanzó el segundo lugar ahora?

C++ ha ocupado consistentemente el tercer lugar en el índice desde diciembre de 2022, momento en el que tomó el lugar de Java. Su popularidad aumentó en febrero de 2023 y ha disfrutado de un crecimiento modesto pero constante desde entonces.

“C++ se usa ampliamente en sistemas integrados, desarrollo de juegos y software de comercio financiero, por nombrar algunos campos”, escribió Jansen.

C++ fue lanzado por primera vez en 1985 como una extensión de C. Esa procedencia ha beneficiado y posiblemente retrasado su ascenso en los rangos más altos.

“Su desventaja es la multitud de formas de hacer las cosas, es decir, su rico conjunto de características, que es causado por su larga historia y su objetivo de compatibilidad con versiones anteriores”, escribió Paul Jansen, CEO de TIOBE Software, en el índice de junio.

Por otro lado, “C++ comenzó una nueva vida a partir de 2011 con sus consistentes actualizaciones cada 3 años”, escribió Jansen. Si bien no todos los ingenieros y compiladores siguieron ese cronograma de actualización, la vitalidad del lenguaje de programación lo puso en un camino hacia una popularidad constante y un crecimiento en el índice.

Los estándares de C++ están establecidos por la Organización Internacional de Normalización y la Comisión Electrotécnica Internacional. La versión actual es C++23.

Otros cambios en el Índice de TIOBE en junio

En otros lugares del Índice de TIOBE, el lenguaje de programación Go subió al puesto siete, duplicando su posición en los rankings año tras año. Rust alcanzó su posición más alta de la historia en el puesto 17. Fortran mantuvo su popularidad desde el mes pasado en el número 10. Finalmente, Kotlin, que recibió una actualización a la Versión 2.0.0 en mayo, continuó su ascenso año tras año y ahora está en el puesto 19.

