BYD de China expande su alcance en el sudeste asiático.

El fabricante de automóviles chino BYD inauguró su primera planta de vehículos eléctricos en Tailandia el jueves, como parte de la expansión de la compañía en el sudeste asiático mientras también se enfrenta a mercados más prósperos en los Estados Unidos y Europa.

La apertura de la fábrica se produce el mismo día en que se espera que la Unión Europea comience a imponer aranceles más altos a los vehículos eléctricos fabricados en China debido a preocupaciones sobre la competencia de las importaciones con precios más bajos.

En los Estados Unidos, la administración de Biden también está aumentando los aranceles a los vehículos eléctricos chinos al 100% desde el actual 25%. Estados Unidos importa muy pocos autos chinos actualmente, pero al igual que la Comisión Europea, le preocupa que los subsidios perjudiquen a las empresas nacionales y cuesten empleos.

La nueva fábrica en Rayong, al sur de Bangkok, se construyó en solo 16 meses y tiene una capacidad de producción anual de 150,000 vehículos. Produce varios modelos de BYD además de baterías y transmisiones. Su inauguración el jueves se celebró con gran pompa e incluyó la presentación de un BYD Dolphin, un hatchback compacto, a una fundación benéfica bajo el patrocinio de la familia real tailandesa.

Ese vehículo fue el octavo millón fabricado por BYD, según la compañía.

Tailandia tiene como objetivo que el 30% de todos los vehículos fabricados en el país sean eléctricos para 2030. Uno de cada tres vehículos eléctricos vendidos en Tailandia es fabricado por BYD, aunque la mayoría de los autos en las carreteras siguen siendo a gasolina o diésel.

BYD, que significa “Build Your Dreams” (construye tus sueños), vendió 3 millones de vehículos el año pasado y sus exportaciones se triplicaron a 243,000. En la primera mitad de este año, la compañía vendió 1.6 millones de vehículos eléctricos.

Vendió 30,650 vehículos eléctricos en Tailandia el año pasado y planea que su nueva fábrica produzca los modelos Dolphin, Atto 3, Seal y Sealion 6.

BYD dice que se espera que la nueva fábrica cree 10,000 empleos. Además de Tailandia y China, BYD también tiene o está construyendo fábricas en Brasil, Hungría y Uzbekistán.

Según BYD, el Dolphin puede recorrer 490 kilómetros con una sola carga. Durante una reciente exposición de automóviles en Bangkok, los modelos en exhibición tenían un precio de 859,999 baht (23,700 dólares), aunque se informó que BYD ofrecería fuertes descuentos en Tailandia para vehículos fabricados en la nueva fábrica.

