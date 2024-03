Búsqueda de £9bn y filtraciones alemanas sobre Ucrania.

Las expectativas para el presupuesto del miércoles siguen ocupando muchas de las portadas. The Times dice que el Canciller Jeremy Hunt todavía espera introducir un recorte de 2 peniques en el seguro nacional al encontrar recortes de gastos y otros aumentos de impuestos por valor de £9 mil millones. Una fuente del Tesoro es citada diciendo: “Con poco margen de maniobra, estamos teniendo que analizar todo para que funcione”. El periódico también dice que el Sr. Hunt no planea extender el recorte de impuestos tanto en el seguro nacional como en el impuesto sobre la renta, como se había estado considerando, porque recortar el seguro nacional es más barato.

El i dice que el Sr. Hunt ha “alimentado nerviosismos en el Partido Tory” al restar importancia a las expectativas de recortes importantes de impuestos en el presupuesto. El periódico dice que figuras importantes del partido han advertido al canciller que es “ahora o nunca” para reducir impuestos, pero él ha hecho hincapié en la necesidad de ser “prudente”, dadas las finanzas del país.

“¿Podrán Hunt y el PM sacar algo de la chistera?” dice el titular del Daily Express. El periódico dice que el Sr. Hunt ha estado “encerrado en conversaciones” con el Primer Ministro Rishi Sunak sobre si pueden permitirse introducir el recorte de 2 peniques y que los diputados del Partido Tory están “presionando por un gran dulce electoral”.

The Guardian informa sobre encuestas que encontraron que abordar las listas de espera del NHS y arreglar los otros servicios públicos del Reino Unido ocupan un lugar más alto en la lista de prioridades de los votantes que los niveles actuales de fiscalidad. El periódico también dice que un análisis de la organización benéfica contra la pobreza, la Fundación Joseph Rowntree, sugiere que los recortes de impuestos podrían condenar a Gran Bretaña a una “década perdida” en términos de niveles de vida y dejar a las familias trabajadoras £1,900 al año más pobres.

La primera página del Daily Mirror dice que las escuelas, hospitales, las fuerzas armadas, los consejos, la policía, las prisiones, los tribunales y los hospicios están todos en “crisis” y califica la situación como el “precio de los sobornos fiscales del Partido Tory”.

The Daily Telegraph informa sobre la filtración accidental de inteligencia militar británica por parte del jefe de la fuerza aérea alemana, Ingo Gerhartz, quien fue escuchado en una llamada interceptada por Rusia discutiendo las operaciones de varios países de la OTAN en Ucrania. El periódico dice que el Sr. Gerhartz, quien hizo la llamada utilizando tecnología de videollamadas de mercado, fue escuchado describiendo los diferentes métodos utilizados para entregar misiles a Ucrania y diciendo que las tropas británicas estaban “sobre el terreno” en el país. El periódico se basa en datos del Ministerio del Interior que muestran que las fuerzas policiales en Inglaterra y Gales no resolvieron ni un solo robo en el 48% de todos los vecindarios en los últimos tres años. The Telegraph dice que las cifras llegan a pesar de la promesa de todos los 43 jefes de policía en octubre de 2022 de que los oficiales asistirían a la escena de todos los allanamientos domésticos.

The Daily Mail dice que una investigación encubierta realizada por sus reporteros ha descubierto que intermediarios deshonestos están cobrando hasta £20,000 a migrantes no cualificados por permisos de trabajo para cubrir vacantes en el sector de cuidados. Dice que “escasas comprobaciones en el intento desesperado por cubrir enormes vacantes significan que personal no capacitado y sobrecargado” se quedan cuidando a residentes vulnerables.

Según el Metro, un medicamento altamente adictivo recetado para la ansiedad 8.6 millones de veces en un año ha sido vinculado al “mayor aumento de la mortalidad de cualquier medicamento en Gran Bretaña”. El periódico dice que un informe sugiere que el pregabalina, originalmente desarrollado para controlar convulsiones causadas por la epilepsia, estuvo relacionado con casi 3,400 muertes en los últimos cinco años.

The Financial Times informa sobre la decisión del grupo OPEP+ de los principales estados productores de petróleo de extender la última ronda de recortes voluntarios a la producción, que debía expirar a finales de marzo, por otros tres meses. El periódico dice que la medida fue liderada por Arabia Saudita y Rusia y es parte de un intento por “aumentar los precios que han permanecido bajos a pesar de las crecientes tensiones políticas mundiales”.

Y el Daily Star informa que Don Gorske, el hombre que tiene el récord mundial de comer la mayor cantidad de Big Macs, ha extendido su récord después de comer su hamburguesa número 34,000. Agrega, sin embargo, que Gorske ha reducido de comer nueve hamburguesas al día a dos, calificándolo como un “gran novato”.

