Buscando lazos más estrechos, Xi concluye su visita a Europa.

El líder chino, Xi Jinping, recibió un regalo de coñac fino en el Palacio del Elíseo en París y fue aclamado en Belgrado por serbios que agitaban banderas chinas, aunque la mayoría de ellos eran trabajadores del gobierno trasladados en autobús. Y para cuando dejó Hungría el viernes al final de una gira europea de seis días, las nubes sobre las relaciones de su país con Occidente parecían mucho menos oscuras, al menos desde la perspectiva de China. El Sr. Xi le dijo al presidente Emmanuel Macron de Francia que las relaciones serían “tan vibrantes y prósperas como la primavera”. En su próxima parada, dijo que “el árbol de la amistad China-Serbia crecerá alto y fuerte”. En Hungría, el Sr. Xi le dijo al primer ministro Viktor Orban que sus países estaban a punto de “embarcarse en un viaje dorado”. Los medios de comunicación estatales chinos, que nunca dejan de elogiar al Sr. Xi, se esforzaron mucho por presentar sus reuniones europeas como un triunfo. No hubo avances en el comercio, la guerra en Ucrania u otros problemas que han empañado las relaciones, solo una larga lista de nuevos proyectos conjuntos que China dice que ayudará a financiar. Hungría recibió 18, Serbia docenas más. Empresas francesas firmaron acuerdos sobre proyectos de energía, finanzas y transporte. Pero las recepciones con alfombra roja que recibió el Sr. Xi en los tres países ayudaron a darle un tono más optimista a los lazos entre China y Europa, que solo han empeorado desde su última visita hace cinco años. Las estrictas restricciones de viaje de China durante gran parte de la pandemia de Covid-19 disuadieron las visitas de alto nivel en cualquier dirección. Y justo cuando la crisis de Covid comenzó a desvanecerse, la alienación de Europa con China se profundizó cuando el presidente Vladimir V. Putin de Rusia lanzó su invasión total de Ucrania a principios de 2022. Esta semana, después de detenerse primero en París, el Sr. Xi viajó a Serbia y Hungría, que han seguido siendo confiablemente pro-China en un continente donde, según las encuestas de opinión, la reputación de China ha caído en picado. En Serbia, el presidente Aleksandar Vucic declaró que su país solo sentía “reverencia y amor” por el presidente chino, y la policía detuvo a seguidores del movimiento espiritual chino Falun Gong prohibido para asegurarse de que no interrumpieran la bienvenida orquestada por el gobierno al Sr. Xi. En Hungría, el Sr. Orban aseguró al Sr. Xi, líder del país comunista más grande del mundo, que se “sentiría como en casa” en Budapest, aunque la ciudad está llena de monumentos a la lucha contra el comunismo. La policía prohibió una protesta planeada para el centro de Budapest y despejó un distrito bullicioso de personas para que el Sr. Xi pudiera visitar una torre de oficinas sin ser molestado el viernes. El objetivo del Sr. Xi en su gira europea era “demostrar y fortalecer la capacidad de China para mantener lazos amistosos con Europa a pesar de la OTAN y Ucrania”, dijo Yun Sun, directora del programa de China en el Stimson Center en Washington. Francia, Serbia y Hungría, agregó, son “aproximadamente los países más amigables con China” en Europa. Y aunque solo tiene el tamaño de Indiana y tiene menos de 10 millones de habitantes, Hungría jugará un papel desproporcionado cuando asuma la presidencia rotativa de la Unión Europea este año. Ese papel es principalmente burocrático, pero permitirá a Hungría intentar fijar la agenda para las reuniones del Consejo de la Unión Europea, el centro de poder dominante del bloque. “Hungría es el caballo de Troya de China en la Unión Europea”, dijo Jean-Pierre Cabestan, un experto en China en el Asia Center, un grupo de investigación en París. El Sr. Xi, agregó, no logró mucho durante su parada en Francia, pero “ayudó a la posición de China” al afianzar los lazos de su país con Serbia y Hungría. En una entrevista con Magyar Nemzet, un medio de comunicación húngaro controlado por el partido gobernante Fidesz de Orban, el Sr. Xi expresó la esperanza de que Hungría “lleve la delantera” en “mantener la dirección correcta de las relaciones UE-China”. Noah Barkin, investigador principal visitante en el German Marshall Fund de los Estados Unidos que estudia las relaciones entre Europa y China, dijo que China estaría equivocada al esperar que Orban pueda utilizar la presidencia del consejo de Hungría, que dura solo seis meses, para cambiar significativamente la política europea. “La idea de que Hungría podrá hacer el trabajo de China durante su presidencia es fantasiosa”, dijo. Pero Orban tiene una larga historia de nadar contra la corriente marcada por países europeos más poderosos. Fue el único líder de la UE que viajó a Beijing en octubre para una reunión que celebraba la iniciativa de política exterior favorita del Sr. Xi, el programa de infraestructura Belt and Road. También fue el único líder que bloqueó una declaración que la Unión Europea había planeado emitir en 2021 criticando a China por su represión en Hong Kong. China y Hungría son “aliados naturales” porque comparten el compromiso de perseguir sus propios intereses nacionales al margen de lo que diga cualquier otra persona, dijo un comentarista húngaro pro-gobierno, Levente Sitkei, a Magyar Nemzet. “China hace alianzas que considera útiles y nunca, en ningún foro, se preocupa por lo que piensan los demás”, dijo Sitkei. “Hungría actúa exactamente de la misma manera”. Incluso antes del viaje del Sr. Xi, China había estado haciendo algunos progresos en la restauración de la influencia en Europa. Olaf Scholz, canciller de Alemania, voló a Beijing el mes pasado y suavizó las advertencias sobre las tensiones comerciales al enfatizar el compromiso de su país de hacer negocios con China. Algunos en Beijing parecen confiados en que China logrará alejar a los gobiernos europeos de la alineación con Washington. “Incluso si los políticos europeos a menudo hacen un gran espectáculo de sacudir los puños a China, en sus corazones saben muy bien que Europa no puede prescindir de la contribución de la cooperación económica con China”, dijo Wang Wen, investigador del Instituto de Estudios Financieros Chongyang en la Universidad de Renmin en Beijing, a Guancha, un sitio web de noticias chino, esta semana. “Cada vez más europeos se están dando cuenta de que, después de perder a Rusia, no pueden perder a China”. Sin embargo, muchos en Europa siguen desconfiando profundamente de la asociación de Xi con Putin, una relación que volverá a estar en el centro de atención cuando Putin visite China en las próximas semanas. Una serie de recientes arrestos en Gran Bretaña y Alemania de personas acusadas de espiar para China también ha aumentado las ansiedades. Incluso en el comercio, que el Sr. Xi destacó como la piedra angular de la cooperación, las tensiones están aumentando por la oleada de vehículos eléctricos y otros productos fabricados en China. “El viaje de Xi no habrá tranquilizado a nadie que esperaba signos de que China está tomando en serio las preocupaciones de Europa”, dijo Barkin. El último día de la estancia del Sr. Xi en Hungría fue sorprendentemente tranquilo para un líder cuya agenda habitualmente completa le ha valido el apodo de presidente de todo. Orban le dio un recorrido por Budapest al Sr. Xi y su esposa, Peng Liyuan, según informó Xinhua, la agencia de noticias oficial china. “Los dos líderes se sentaron mirando por la ventana cómo pasaban las nubes”, dijo el informe de Xinhua. “Hablaron con calma sobre sus experiencias de crecimiento y pensamientos sobre el gobierno, y llegaron a muchos puntos de consenso”. Barnabas Heincz contribuyó con informes desde Budapest, y David Pierson desde Hong Kong.