¿Buscando acciones que puedan dispararse en 2025? No busques más allá de Arista Networks.

Hasta hace poco, mucha gente probablemente ni siquiera había oído hablar de Arista Networks (NYSE: ANET). Ahora, es uno de los tickers más calientes en el mercado. La compañía de redes ha tenido un éxito significativo en su negocio de enrutadores, conmutadores de red y dispositivos de hardware similares, y Wall Street está tomando nota. La acción ha superado ampliamente al S&P 500 en los últimos 12 meses, y parece que la historia está lista para seguir adelante.

Hay muchas acciones tecnológicas por ahí, y muchas de ellas han experimentado grandes ganancias a corto plazo. Lo que me gusta de Arista es el hecho de que la tecnología de redes y computación en la nube son integrales para las tecnologías modernas. Esta es una industria que no va a desaparecer.

Arista Networks se dedica al desarrollo de redes para grandes empresas a través del uso de la computación en la nube, enrutadores, centros de datos y otros recursos digitales. Las redes son la columna vertebral de la infraestructura para muchas empresas, y el creciente uso de la computación en la nube augura bien para el futuro de Arista.

En particular, Arista destaca los méritos de su Sistema Operativo Extensible. Como señala la compañía, es el “núcleo de las soluciones de red en la nube de Arista para los centros de datos de próxima generación y las redes en la nube”. La compañía tiene una gran posición en la nube y continúa innovando para mantenerse por delante del grupo.

El éxito de la compañía se destaca por sus colaboraciones con empresas como Meta Platforms. Meta está utilizando el Interruptor Etherlink Distribuido de Arista para los clústeres de IA, y marca un continuación de la colaboración que se remonta a 2018. Este es solo un ejemplo del mérito y la utilidad de la compañía para las principales empresas. En total, Arista cuenta actualmente con más de 10,000 clientes en la nube en todo el mundo.

La acción ha ofrecido rendimientos de casi el 100% en el último año en comparación con un rendimiento del S&P 500 de alrededor del 27%. En un sentido más amplio, Arista ha ganado un 817% en los últimos cinco años y está perfectamente posicionado dentro de la industria.

Arista Networks ha tenido tres años consecutivos de éxito, creando tasas de crecimiento de ingresos consecutivas del 27% en 2021, 48.6% en 2022 y 33.7% en 2023. De manera congruente, los beneficios también han tenido tasas de crecimiento significativas. En el año fiscal 2021, las ganancias diluidas por acción aumentaron un 31.94%, 60.86% en 2022 y 54.01% en 2023. Los ingresos en 2024 aumentaron en un 17.43% en los primeros tres trimestres, con ganancias diluidas por acción aumentando un 37.6% a $6.41 por acción.

Una de las cosas que realmente me gusta de Arista es que es una acción que se puede analizar en términos de ingresos netos. Muchas acciones tecnológicas cotizan a múltiplos elevados de ganancias o ni siquiera tienen ganancias. Pero Arista Networks ha logrado desarrollarse hasta el punto de generar ganancias significativas para los accionistas. La compañía terminó los primeros nueve meses del año con un ingreso neto de $2.05 mil millones. Eso es aproximadamente un aumento del 39% respecto a los primeros nueve meses del año anterior.

No creo que la fiesta haya terminado. Las redes no pasan de moda en el mundo empresarial, y el segmento está evolucionando. Los enrutadores, conmutadores y otros tipos de hardware están todos en la línea de productos de Arista, y la red basada en la nube es un negocio en constante expansión. Arista parece lista para seguir beneficiándose de ello.

La guía para el cuarto trimestre prevé ingresos de entre $1.85 mil millones y $1.90 mil millones, con márgenes brutos no GAAP del 63% al 64%. En el extremo inferior, esto daría a Arista Networks ingresos anuales de $6.92 mil millones y un crecimiento anual de los ingresos del 36.49% en comparación con los resultados de 2023 de $5.07 mil millones.

Las estimaciones de los analistas prevén ganancias anuales de $1.87 por acción, lo que otorga a la acción una relación precio / ganancias anticipada (P / E) de aproximadamente 64 veces las ganancias. Dado el crecimiento que se está demostrando aquí y el hecho de que la compañía tiene una tendencia de sorpresas positivas en las ganancias, creo que es una valoración razonable si se consideran algunas de las valoraciones que están obteniendo otras acciones tecnológicas. Como señala Danny Vena, el anuncio de la división de acciones de la compañía es una evidencia adicional del éxito, ya que la acción ha subido tanto en el último año.

Teniendo en cuenta todo, considero que Arista Networks es una compra fuerte en 2025.

Randi Zuckerberg, ex directora de desarrollo de mercado y portavoz de Facebook y hermana del CEO de Meta Platforms, Mark Zuckerberg, es miembro de la junta directiva de The Motley Fool. David Butler no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas. The Motley Fool tiene posiciones y recomienda Arista Networks y Meta Platforms. The Motley Fool tiene una política de divulgación.

¿Buscas acciones que puedan dispararse en 2025? No busques más allá de Arista Networks. se publicó originalmente en The Motley Fool