¿Buscando acciones de dividendos fundamentales para construir tu cartera? Considera a este gigante de ingresos pasivos del Dow Jones

Home Depot (NYSE: HD) es un minorista que no necesita presentación. La empresa cuenta con más de 2,300 tiendas en América del Norte, lo que la convierte en un conocido destino único para tareas de bricolaje, contratistas profesionales y un segmento de servicios que puede ayudar a los clientes con sus proyectos de mejora del hogar.

La expansión de Home Depot ha coincidido con un sólido rendimiento bursátil. Su capitalización de mercado ha aumentado de alrededor de $50 mil millones hace 15 años a más de $380 mil millones actualmente. Como líder de la industria y componente tanto del S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) como del Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI), Home Depot es tan conocido como puede ser.

Aquí hay algunas razones por las que Home Depot sigue siendo una acción de dividendos fundamental en la que los inversores de ingresos pasivos pueden construir su cartera para 2025 y más allá.

La orientación actualizada de Home Depot de noviembre (cuando informó los resultados del tercer trimestre fiscal 2024) prevé una disminución de tiendas comparables del 2.5% para el año fiscal completo y una caída del beneficio por acción diluido (EPS) en un 1% ajustado por el año fiscal de 53 semanas de la empresa. En general, resultados débiles. Especialmente al tener en cuenta comparaciones relativamente fáciles.

En el año fiscal 2023, las ventas comparables de Home Depot cayeron un 3.5% mientras que el EPS diluido descendió un 9.5%. Basta decir que Home Depot sin duda atraviesa una tendencia a la baja de varios años, lo cual es evidente al observar su crecimiento de ventas estancado y márgenes operativos decrecientes en los últimos años.

A pesar de los malos resultados, las acciones de Home Depot no han experimentado caídas significativas. Han subido alrededor del 11% en los últimos tres años y un 57% en los últimos cinco años. Dicho esto, están bajo el rendimiento del S&P 500.

Dado el crecimiento negativo de las ventas comparables, las acciones han sido resistentes, probablemente porque el mercado se preocupa más por hacia dónde se dirige una empresa que por dónde se encuentra hoy. La tesis de inversión a largo plazo de Home Depot no ha cambiado. Es solo que el contexto macroeconómico actual es un gran viento en contra para Home Depot.

Las altas tasas de interés hacen que sea más caro financiar proyectos de mejora del hogar. Las tasas de interés hipotecarias elevadas disuaden las compras de viviendas, lo que puede llevar a una baja en las ventas de viviendas. El Índice de Precios de Viviendas Case-Shiller, que mide los precios de bienes raíces residenciales en EE.UU., se encuentra en un máximo de 10 años. Las tasas de interés hipotecarias están cerca de un máximo de 10 años. Y la deuda de tarjetas de crédito de EE.UU. supera los $1.2 billones, un aumento del casi 50% con respecto a los niveles anteriores a la pandemia.

Mientras tanto, las ventas de viviendas existentes en EE.UU. se encuentran cerca de un mínimo de 10 años y han disminuido alrededor del 20% con respecto a los niveles pre-pandémicos, lo que sugiere que se están vendiendo menos viviendas. Y el índice de asequibilidad fija de viviendas en EE.UU. ronda los 100, lo que significa que solo un ingreso familiar medio con un pago inicial del 20% puede permitirse una vivienda. Básicamente, los compradores que buscan hacer un pago inicial menor o aquellos con ingresos por debajo de la mediana están algo excluidos del mercado.

En un mundo ideal, Home Depot preferiría que todos tuvieran una vivienda y pudieran permitirse proyectos de mejoras del hogar. Por lo tanto, un mercado de viviendas tenso demuestra lo difícil que es el entorno operativo actual. Pero siempre hay dos caras en una moneda.

El punto de vista pesimista sobre Home Depot es que el contexto macroeconómico es malo y no muestra signos de mejora. Entonces, el crecimiento a corto plazo podría permanecer estancado en un futuro previsible.

La perspectiva optimista es que los resultados de Home Depot apenas están disminuyendo a pesar de tantos desafíos, lo que es un testimonio de la fortaleza de su marca.

En otras palabras, 2023 y 2024 han actuado como una prueba de estrés para Home Depot, y la empresa ha pasado con colores voladores.

Cuando se trata de aumentos de dividendos significativos a lo largo de los últimos 15 años, pocos pueden competir con Home Depot. La empresa ha aumentado su dividendo trimestral de $0.25 por acción en 2011 a $2.25 por acción en 2024, con aumentos consistentes cada año durante ese período.

Los inversores han podido contar con aumentos como un reloj. Desde 2013, Home Depot ha anunciado un aumento de dividendos en febrero o marzo (aproximadamente en el mismo momento en que informa las ganancias fiscales del año completo). Por lo tanto, los inversores pueden esperar otro aumento de Home Depot cuando informe ganancias el 25 de febrero.

Los aumentos de dividendos consistentes y significativos de Home Depot, junto con un rendimiento de dividendos del 2.3%, lo convierten en una opción sólida para inversores de ingresos pasivos.

Además de su fuerte dividendo, Home Depot tiene una valoración razonable. Su ratio precio-ganancias (P/E) es de 26.2 y su P/E adelantado es de 24.5 en comparación con un P/E mediano de 22.9 en los últimos 10 años. Aunque Home Depot parece un poco sobrevalorado a primera vista, es importante reconocer que el sector de mejoras para el hogar está actualmente en desaceleración. Por lo tanto, el precio de las acciones de Home Depot ha superado el crecimiento de sus ganancias en los últimos años.

Home Depot podría ser como un resorte comprimido para el crecimiento económico. La empresa completó su adquisición de SRS Distribution por $18.25 mil millones en junio de 2024. La adquisición le da a Home Depot una exposición adicional al mercado de contratistas, lo que ayuda a diversificar el negocio en general. El potencial completo de la adquisición aún no se ha realizado debido a la desaceleración en la industria.

La capacidad de realizar una jugada contracíclica de esta envergadura es un testimonio de la fortaleza del balance de Home Depot, del enfoque de gestión en la estrategia a largo plazo en lugar de en los resultados a corto plazo, y de la disposición de Home Depot a realizar una adquisición de gran envergadura, incluso si lleva tiempo rendir frutos.

En resumen, Home Depot parece un poco caro ahora. Pero las acciones podrían empezar a parecer realmente baratas durante el próximo período de expansión, especialmente teniendo en cuenta el impulso adicional de SRS.

Las empresas que operan en industrias cíclicas tienden a ver grandes altibajos en sus ventas y ganancias. Pero no Home Depot. Amplíe la vista y el desempeño de la empresa es como una escalada constante hacia arriba y luego una línea plana en lugar de una gran caída.

Con el año fiscal 2025 marcando el primer año completo posterior a la integración de SRS, podríamos ver un ligero aumento en las ventas y ganancias, incluso si las tasas de interés siguen siendo altas.

Home Depot es una excelente acción de dividendos para comprar si tienes un horizonte de tiempo a largo plazo. El crecimiento del dividendo brinda un incentivo valioso para mantener la acción durante las desaceleraciones. Y la valoración es razonable dadas las circunstancias discutidas. Sin embargo, espera que los resultados a corto plazo de Home Depot estén bajo presión hasta que el clima macroeconómico mejore.

