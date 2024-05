Burkina Faso amplía el dominio militar por cinco años.

El gobierno militar de Burkina Faso ha anunciado que extenderá el gobierno de la junta por otros cinco años. El gobernante del país, el Capitán Ibrahim Traoré, también podrá participar en las próximas elecciones presidenciales, según la emisora estatal. Cuando tomó el poder en un golpe hace casi dos años, el Capitán Traoré se comprometió a restablecer el gobierno civil para el 1 de julio de este año. Pero Burkina Faso ahora se ha unido al vecino Mali en la extensión del gobierno militar. El movimiento fue anunciado el sábado, después de una reunión de consulta nacional en la capital del país de África Occidental, Ouagadougou. Una carta modificada, firmada por el Capitán Traoré, establece que el nuevo período de transición de 60 meses entrará en vigor a partir del 2 de julio de este año. “Las elecciones que marquen el final de la transición pueden organizarse antes de esta fecha límite si la situación de seguridad lo permite”, citó la agencia de noticias Reuters la carta. Burkina Faso ha sido gobernado por el ejército desde enero de 2022, cuando el Teniente Coronel Paul-Henri Damiba tomó el poder del presidente Roch Kaboré. El Coronel Damiba justificó el golpe diciendo que el gobierno anterior no había logrado hacer frente a la creciente violencia islamista militante. Desde 2015, los rebeldes yihadistas afiliados a Al-Qaeda y al grupo Estado Islámico han librado una insurgencia implacable que ha matado a miles y desplazado a millones. En septiembre de 2022, el Capitán Traoré destituyó al Coronel Damiba, argumentando que un segundo golpe era necesario porque el Coronel Damiba no era capaz de hacer frente a la insurgencia. El Capitán Traoré prometió mejorar la grave situación de seguridad del país en “dos o tres meses” y restituir el gobierno civil en 21 meses. Pero desde que emitió la promesa, el Capitán Traoré ha advertido que las elecciones no son “una prioridad” hasta que se recupere el territorio de las fuerzas yihadistas para que todos los ciudadanos del país puedan votar. Bajo la nueva carta, las cuotas ya no se utilizarán para asignar escaños en la asamblea a miembros de partidos tradicionales, informó la agencia de noticias AFP. En su lugar, el “patriotismo” será el único criterio para seleccionar diputados. Las decisiones tomadas durante la consulta nacional del sábado ocurrieron rápidamente. Informes de medios locales indicaron que los partidos políticos estaban ausentes al comienzo de la reunión. Grupos internacionales y de derechos humanos, incluida la Unión Europea y la ONU, han acusado a Burkina Faso de graves violaciones de los derechos humanos en su lucha contra los islamistas, incluidos los asesinatos indiscriminados y las desapariciones forzadas de docenas de civiles.