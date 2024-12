Burchett dice que está dispuesto a romper con la pequeña mayoría republicana ‘si es moralmente correcto’

El representante Tim Burchett (R-Tenn.) dijo, cuando se trata de sus morales, está dispuesto a romper con la estrecha mayoría republicana en la Cámara en algunas legislaciones.

“Si es moralmente correcto, si es algo en lo que realmente creo. Si seguimos por este camino de destrucción económica, gastando el dinero de nuestros bisnietos, sí, lo haré, y lo he hecho”, dijo Burchett el miércoles en una entrevista en “CNN Esta Mañana”.

“Y seguiremos por ese camino hasta que recuperemos algo de cordura”, le dijo al anfitrión Kasie Hunt.

El republicano de Tennessee instó a sus colegas en la cámara baja a recurrir a aprobar leyes de gastos de un solo tema para ayudar a reducir la deuda nacional.

“Si pudiéramos hacer como lo hacemos en Tennessee, proyectos de ley de gastos de un solo tema”, dijo.

“Es una excelente manera si estás en el poder, demócrata o republicano, de dejar caer un proyecto de ley de gastos de 3,000 páginas en tu escritorio dos horas antes, y lo único que haces es leer, ‘Oh, ahí está la página 25, ahí está todo lo que necesito, o está el lobbyista que necesito sobornar o lo que sea’, y luego votan por ello”, agregó Burchett. “Y es por eso que tenemos una deuda de $36 billones”.

La pequeña mayoría republicana en la Cámara se redujo aún más esta semana, después de que The Associated Press y otros llamaran a la carrera por el 13º Distrito del Congreso de California en favor del miembro de la Asamblea Demócrata Adam Gray sobre el titular del GOP, John Duarte. Hill/Decision Desk HQ aún no ha llamado a la carrera.

El presidente electo Trump también nominó a dos miembros de la Cámara para cargos clave en la administración. Nombró a la representante Elise Stefanik (R-N.Y.) como su embajadora ante las Naciones Unidas, y al representante Mike Waltz (R-Fla.) como asesor de seguridad nacional. La medida deja al GOP con solo 220 escaños en comparación con los 215 demócratas.

El ex representante Matt Gaetz (R-Fla.), a quien Trump inicialmente seleccionó para fiscal general antes de que finalmente se retirara de la consideración, no regresará a la cámara baja a pesar de ganar la reelección. Debido a esto, el GOP solo tendrá temporalmente una ventaja de 2 escaños, 217 a 215.

Con solo un mes restante en la sesión restante, los legisladores tienen poco más de dos semanas para evitar un cierre del gobierno. El acuerdo de gastos actual finaliza el 20 de diciembre.

Al preguntarle si apoya otra resolución continua para mantener financiado al gobierno, Burchett dijo “depende”.

“Depende de la situación”, dijo a Hunt. “Pero si continuamos por este camino, es inevitable que destruyamos nuestra economía y cerremos el gobierno de todos modos”.

“Ya sabes, en este momento estamos — los estadounidenses están pagando alrededor de $600 a $1,200 más al mes solo para sobrevivir”, continuó. “Y la razón es, estamos haciendo eso por nuestro gasto imprudente”.

Burchett lo llamó gasto “deficitario” y advirtió a sus colegas legisladores contra perpetuar el ciclo.

“Cada economista te dirá que eso es lo que causa la devaluación de tu moneda. Y — y simplemente no podemos seguir por … este camino. Todo lo que estamos haciendo es realmente — solo comprando nuestra reelección”, agregó. “Y ambos partidos son culpables de ello”.

