Buques de guerra rusos ingresan a la bahía de La Habana como parte de ejercicios planificados.

Barcos de guerra rusos llegaron a aguas cubanas el miércoles como parte de ejercicios militares planificados que los expertos dicen que fueron una muestra simbólica de fuerza en reacción al continuo apoyo de Estados Unidos a Ucrania, y un reflejo de los crecientes lazos entre Rusia y Cuba. Los cuatro buques no representan una amenaza real, dijeron funcionarios de EE. UU., a pesar de las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por la guerra en Ucrania. El grupo incluye al submarino nuclear Kazan y la fragata Almirante Gorshkov, y no contiene armas nucleares. Los buques de guerra, que realizaron ejercicios militares antes de su llegada al Caribe, permanecerán en La Habana hasta el 17 de junio mientras la tripulación se reúne con funcionarios y visita sitios culturales e históricos, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Capaz de participar en guerra de superficie, utilizando misiles de ataque terrestre y defendiéndose contra ataques marítimos y aéreos, el Almirante Gorshkov ondeó banderas cubanas y rusas, según informes de noticias, y fue recibido con un saludo de 21 cañonazos al entrar en la Bahía de La Habana. Se esperaba que el Kazan siguiera, acechando bajo la superficie. “¿Son los barcos rusos motivo de alarma?” El Departamento de Defensa de EE. UU. considera que la llegada de los barcos es una actividad rutinaria que no representa una amenaza para Estados Unidos, dijo una portavoz. El departamento ha estado monitoreando el progreso de los barcos en el Océano Atlántico, agregó. En el viaje a La Habana, las tripulaciones de los buques de guerra que transportaban misiles hipersónicos practicaron la localización de objetivos y el uso de misiles de precisión de alta potencia para simular la destrucción de esos objetivos, a distancias de más de 600 kilómetros, según el Ministerio de Defensa de Rusia. Aunque puede causar incomodidad a Estados Unidos y otras naciones aliadas, Rusia no está violando ninguna ley internacional al viajar por el Caribe, dijeron los expertos. “Están operando en aguas internacionales, lo cual tienen todo el derecho de hacer”, dijo Samuel Cox, un contraalmirante retirado de la Armada de los Estados Unidos. “Nosotros hacemos lo mismo”. “Están utilizando un despliegue rutinario para hacer una declaración de que son operativamente relevantes más allá de sus propias aguas”, dijo. “¿Con qué frecuencia han estado los barcos de guerra rusos en Cuba?” Los barcos rusos han viajado al Caribe antes, incluidas visitas a Cuba y la costa venezolana en 2008 para ejercicios planificados con la armada venezolana y cerca de Cuba en 2015. Cuba y Rusia han sido históricamente amigables. Aunque Cuba no es un jugador clave en la política exterior rusa, la isla es importante porque “la amistad cubana ofrece a Rusia la entrada al Sur Global, donde Cuba sigue siendo respetada e influyente”, dijo William M. LeoGrande, un experto en asuntos cubanos de la Universidad Americana en Washington. En 1962, la amenaza de una catástrofe nuclear alcanzó su punto máximo durante la Guerra Fría cuando la Unión Soviética respondió a la instalación de misiles estadounidenses en Turquía con su propio despliegue de misiles balísticos capaces de llevar ojivas nucleares en Cuba, desencadenando un enfrentamiento de 13 días conocido como la Crisis de los Misiles Cubanos. La crisis se evitó cuando la Unión Soviética retiró los misiles, pero Cuba y Rusia han mantenido estrechos lazos. La brecha entre Rusia y Estados Unidos se ha profundizado recientemente con la autorización del presidente Biden para que Ucrania use armas suministradas por Estados Unidos en ataques limitados dentro de Rusia, revirtiendo lo que había sido la política de larga data de la administración. Aún así, los expertos no leyeron mucho en el viaje marítimo. Aunque la demostración de fuerza probablemente sea una reacción al continuo apoyo de Estados Unidos a Ucrania, el Sr. LeoGrande calificó la visita como en su mayoría “simbólica”, una oportunidad para que el presidente Vladimir V. Putin de Rusia ondee la bandera de su país “en la esfera de influencia de EE. UU”. “El ejercicio sirve”, dijo el Sr. LeoGrande, “como un recordatorio de que Rusia, también, puede proyectar su poder militar a nivel global”.