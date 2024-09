Buffett vende acciones de BofA nuevamente, y pronto podría operar en secreto.

(Bloomberg) — Warren Buffett’s Berkshire Hathaway Inc. no tendrá que revelar rápidamente sus ventas a gran velocidad de acciones de Bank of America Corp. por mucho más tiempo. Eso es, si sigue reduciendo la inversión.

La última ronda de disposiciones anunciada a última hora del viernes redujo la participación del conglomerado en el banco al 11,4%. Siempre que Berkshire mantenga más del 10%, las normas de EE. UU. requieren que revele las transacciones en cuestión de días. Pero si la empresa posee menos, puede esperar semanas para actualizar al público, generalmente ofreciendo instantáneas después de cada trimestre.

Esto ayudaría a frenar el drama que pesa sobre el precio de las acciones de BofA desde mediados de julio, cuando Buffett, un antiguo defensor del director ejecutivo Brian Moynihan, emprendió una venta en masa sin dar una razón. Desde entonces, Berkshire ha obtenido un total de $6.2 mil millones.

En las disposiciones anunciadas el viernes, Berkshire vendió alrededor de 21 millones de acciones por $848 millones del 28 al 30 de agosto.

Buffett, de 94 años, comenzó a construir la inversión en Bank of America con un acuerdo de $5 mil millones en 2011 por acciones preferentes y warrants. Su Berkshire Hathaway eventualmente se convirtió — y sigue siendo — el mayor accionista del banco, con una participación valorada en aproximadamente $36 mil millones, según el precio de cierre del viernes.

