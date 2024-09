Buena idea, solo no para los peces.

Si tienes un piso pequeño pero aún quieres tener peces, o tu hijo quiere tener algunos en su habitación, un “nano acuario” podría parecer la manera correcta de hacerlo.

Estos acuarios de tamaño pequeño están cada vez más disponibles en línea y en tiendas de mascotas – y sin embargo son completamente inadecuados para muchas criaturas marinas a largo plazo, según señala la Asociación de Conservación Profesional de la Naturaleza, los Animales y las Especies (BNA) de Alemania.

Los nano acuarios a menudo tienen un lado de entre 30 y 50 centímetros y una capacidad mucho menor que 54 litros. Sin embargo, los peces ornamentales deberían ser mantenidos permanentemente en un tanque con una capacidad de al menos 54 litros, preferiblemente más, según la BNA. Esto equivale aproximadamente a un acuario que mida 60 por 30 centímetros.

Pero ¿los nano acuarios siguen siendo útiles? Sí, los nano acuarios pueden ser adecuados para mantener pequeños invertebrados, como camarones de agua dulce y marinos, o incluso solo plantas acuáticas, dicen los expertos en conservación. La asociación recomienda el camarón cereza (Neocaridina davidi), por ejemplo.

Si quieres mantener peces ornamentales en un acuario un poco más grande, deberás controlar su número. Un máximo de dos o tres especies por tanque es generalmente el número ideal para el bienestar de los animales – y los caracteres de las respectivas especies de peces deberían funcionar bien juntos.

Los peces en acuarios pequeños ligeramente más grandes también necesitan ser alimentados de forma moderada – lo suficiente para que no mueran de hambre, pero también no en cantidades tales que pasen demasiados nutrientes al agua y los parámetros del agua ya no estén en equilibrio.

La BNA recomienda cambiar alrededor del 30 al 50% del agua cada semana y eliminar parte de la suciedad y los restos de plantas muertas. Además, debes revisar el filtro regularmente y limpiarlo si es necesario.