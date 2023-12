Budapest dispuesto a levantar el veto a la ayuda a Ucrania a cambio de $30 mil millones de financiación de la UE.

Hungría está preparada para levantar su veto sobre la ayuda masiva de la UE a Ucrania a cambio de $30 mil millones en financiamiento que el bloque ha retenido a Budapest por retrocesos democráticos, según el asesor político jefe del primer ministro Viktor Orbán el 12 de diciembre.

Budapest está reteniendo un paquete de apoyo de €50 mil millones ($54 mil millones) para Kyiv, que comenzaría el próximo año, como parte de una lucha más amplia sobre el presupuesto de la UE.

Balazs Orban, que no está relacionado con el primer ministro, sugirió que Budapest está buscando extraer un alto precio por su consentimiento, un precio que puede ser difícil de aceptar para el resto del bloque.

“El financiamiento de la UE a Hungría y la ayuda a Ucrania son dos problemas separados. Pero si la UE insiste en que el financiamiento de Ucrania debe provenir de un presupuesto de la UE modificado, entonces los dos temas quedan vinculados”, dijo Balazs Orban.

“Budapest sigue oponiéndose a un plan de ayuda completo de cuatro años y preferiría que la UE ofreciera financiamiento a Kyiv por un solo año sin modificaciones al presupuesto. Budapest también consideraría contribuir al paquete”.

El dinero de la UE es crucial para Kyiv, que está tratando de asegurar el apoyo occidental para continuar financiando su contraofensiva contra Rusia.

La membresía de Ucrania en la UE sigue siendo una “línea roja” para Budapest, dijo Balazs Orban, agregando que la UE debería ofrecer en cambio una asociación estratégica, ya que Ucrania todavía no ha cumplido los criterios requeridos para alcanzar la membresía.

Budapest le ha señalado extraoficialmente a Kyiv que hay una “ventana de oportunidad” para iniciar negociaciones sobre la membresía en la UE, según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, el 12 de diciembre.

La UE emitió un fallo histórico el 8 de noviembre, ofreciendo a Ucrania dar un paso significativo hacia la membresía en la UE. La Comisión Europea recomendó oficialmente que las negociaciones de adhesión formales comenzaran con Ucrania y Moldavia el 8 de noviembre.

Los 27 jefes de gobierno de la UE deben discutir la propuesta en la cumbre de Bruselas de la UE el 14-15 de diciembre, aunque el primer ministro Orban de Hungría ha dicho repetidamente que se opone a abrir negociaciones con Kyiv.

Ucrania ha cumplido casi todos los requisitos establecidos por la UE para iniciar negociaciones de adhesión, antes de una crucial cumbre del Consejo Europeo en diciembre, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el 28 de noviembre.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine