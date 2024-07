BRS acusa al gobierno del Congreso de planear privatizar el sector eléctrico en el Estado.

El gobierno del Congreso en Telangana está moviéndose hacia la privatización del sector eléctrico en Telangana al entregar el negocio de distribución en círculos deficitarios como la Ciudad Vieja de Hyderabad al Grupo Adani para comenzar, alegó el Bharat Rashtra Samithi (BRS).

El líder de BRS, G. Jagadish Reddy, declaró el domingo que el Jefe de Gobierno A. Revanth Reddy reveló recientemente en Nueva Delhi sobre el plan del gobierno de entregar el negocio de distribución en la Ciudad Vieja al Grupo Adani de manera piloto, citando una baja recaudación de ingresos en comparación con el suministro de energía. Sin embargo, la intención más amplia es privatizar gradualmente todo el negocio de distribución al sector privado, alegó.

Dirigiéndose a una conferencia de prensa junto con el ex MP Badugula Lingaiah Yadav y el líder del partido Kyama Mallesh, el Sr. Jagadish Reddy dijo que el proyecto piloto planeado para la Ciudad Vieja no se limitaría solo a ese círculo, sino que se extendería a otras áreas también, poniendo fin al suministro gratuito de energía al sector agrícola y a los subsidios a otras categorías de consumidores mientras se instalarían medidores en las conexiones de las bombas agrícolas.

Dijo que el ex Jefe de Gobierno K. Chandrasekhar Rao se había opuesto a la instalación de medidores para las conexiones agrícolas, pero la administración actual estaba tratando de implementar las políticas del Centro en contra de los intereses de los agricultores y algunas otras secciones de consumidores.

El ex ministro de Energía también señaló que la recaudación de ingresos por energía era del 95% al 97% en Telangana, pero el actual Jefe de Gobierno estaba tratando de insultar a la gente que vive en la Ciudad Vieja al afirmar que solo se estaban cobrando el 45% de las facturas allí, como excusa para privatizar la distribución de energía. Exigió que el gobierno presente detalles claros sobre la recaudación de ingresos en el Estado, incluida en la Ciudad Vieja.

El líder de BRS afirmó que el gobierno del Congreso estaba haciendo grandes afirmaciones sobre el suministro gratuito de energía hasta 200 unidades al mes y que la mayoría de los consumidores en la Ciudad Vieja consumen energía solo hasta ese nivel.