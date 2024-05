Brote de gripe aviar: Más de 90 millones de pollos han sido sacrificados, con una granja de huevos de Iowa siendo la última en dar positivo.

“

Más de 4 millones de pollos en Iowa tendrán que ser sacrificados después de que se detectara un caso de la gripe aviar altamente patógena en una granja de huevos, anunció el estado el martes.

Los equipos están en proceso de sacrificar 4.2 millones de pollos después de que se detectara la enfermedad en una granja en el condado de Sioux, Iowa, convirtiéndose en el último brote en una epidemia que ha afectado a ganado lechero también. La semana pasada, el virus se confirmó en una granja de huevos al oeste de Minneapolis, Minnesota, lo que llevó al sacrificio de casi 1.4 millones de pollos.

En total, se han sacrificado 92.34 millones de aves desde que comenzó el brote en 2022, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

Aunque la gripe aviar se ha vuelto algo común entre las aves de corral, su propagación al ganado ha aumentado las preocupaciones sobre la enfermedad. En mayo, un segundo trabajador de una granja lechera fue diagnosticado con gripe aviar, y el virus se detectó tanto en la carne de res como en la leche. Se ha confirmado en granjas de ganado lechero en nueve estados.

Los funcionarios de salud y agricultura han dicho que el riesgo para el público sigue siendo bajo. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos dijo que la carne de una sola vaca lechera enferma no se permitió entrar en el suministro alimentario nacional y la carne de res sigue siendo segura para consumir.

Los trabajadores expuestos a animales infectados tienen un mayor riesgo. Los únicos tres casos humanos confirmados en los Estados Unidos incluyeron a dos trabajadores de granjas lecheras y un hombre que trabajaba en el sacrificio de aves infectadas en una granja avícola.

