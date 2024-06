Bromas de Roaring Kitty Keith Gill sobre perder otros $51 millones en GameStop.

Roaring Kitty, alias Keith Gill, se levantó en una mañana de lunes pensando que hoy es el día para bromear sobre perder más de $50 millones en cuestión de horas. Después de que las acciones de GameStop cerraran un 12% más bajos durante la sesión, el rey YOLO de la comunidad de WallStreetBets publicó una captura de pantalla donde se veía que su apuesta arriesgada en la acción meme sufrió otra caída considerable en su valor.

Los $17 millones que perdió en sus 5 millones de acciones en la empresa, según su publicación en Reddit, donde es conocido como DeepFuckingValue, eran lo menos de sus preocupaciones. La caída en el activo subyacente desencadenó un cambio aún mayor en el valor de su posición en derivados, que cayó otros $34.5 millones.

Hay una razón por la que sus antiguas publicaciones de GameStop se titulan “YOLO update”, abreviatura de You Only Live Once, la consigna de los especuladores de acciones meme que enfatizan una mentalidad de hacerse rico o morir intentándolo.

Eso es porque Gill ya había presenciado el viernes cómo se esfumaban ante él un total de $300 millones justo cuando estaba a punto de convertirse en un multimillonario en papel.

Su aparente intento de desencadenar un gran apretón corto en GameStop y catapultar el valor de sus activos a las decenas de miles de millones fue frustrado después de que la empresa lanzara una sorpresiva oferta de acciones que inundó el mercado con hasta 75 millones de acciones recién emitidas. La noticia hizo que el precio de GameStop cayera un 40% el viernes, dejándolo muy por debajo del umbral necesario por Gill.

Afortunadamente, parece tomárselo todo con humor. “Eras un multimillonario”, escribió Gill el lunes en una publicación auto-depreciativa vista por más de 5 millones de usuarios en X, anteriormente Twitter.

No está claro cuál será el próximo movimiento para el joven de 38 años, cuya batalla de 2021 con los vendedores en corto de GameStop como el fondo de cobertura Melvin Capital fue inmortalizada el año pasado en la pantalla grande en “Dumb Money”.

Después de una ausencia de tres años, Gill regresó a escena el 13 de mayo con una serie de memes en redes sociales, anunciando eficazmente que la lucha no había terminado hasta que él lo dijera.

El 2 de junio, reveló que había acumulado una posición en GameStop en acciones y opciones de compra por un valor de más de $181 millones.