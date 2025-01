Broadway y West End nombres ayudan a Hope Mill celebrar Nine

El teatro se prepara para su mayor producción hasta la fecha: Nine the Musical in Concert en The Lowry, Salford el próximo fin de semana.

Un éxito de culto en Broadway, Nine ganó el Premio Tony en 1982 al Mejor Musical y Mejor Banda Sonora Original cuando debutó en Nueva York. Posteriormente fue convertido en una película en 2009 y contó con un elenco estelar que incluira a Daniel Day-Lewis, Nicole Kidman, Penélope Cruz, Kate Hudson, Fergie, Sophia Loren y Judi Dench.

Papel protagonista para Ramin Karimloo (Imagen: Michael Wharley)Para los dos shows de aniversario, Hope Mill ha logrado un gran éxito al atraer a la estrella internacional Ramin Karimloo para interpretar el papel principal del director de cine Guido Contini.

Ramin ha interpretado a Jean Valjean en Los Miserables, el Fantasma en El Fantasma de la Opera y ha protagonizado innumerables otros musicales tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, incluyendo Evita, Chess, Jesus Christ Superstar y The Addams Family.