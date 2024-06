Broadcom es la siguiente acción que podría ingresar al club de los billonarios, según el Banco de América.

“

Reuters

Broadcom podría ser la próxima acción en alcanzar una capitalización de mercado de un billón de dólares, según el Bank of America.

Las acciones del fabricante de chips están en alza después de que sus ganancias trimestrales superaran las estimaciones.

Las ventas sólidas, la reducción de deuda y adquisiciones lucrativas deberían mantener el impulso de la empresa, según el BofA.

El fabricante de chips Broadcom parece ser un contendiente para ser el próximo miembro del club de billonarios del mercado de valores, según el Bank of America. Los inversores aplaudieron al fabricante de semiconductores en las operaciones del jueves después de que superara las ganancias estimadas y anunciara una división de acciones de 10 a 1. Las acciones se dispararon, alcanzando un máximo histórico de $1,696 alrededor de las 11 a.m. ET.

Bank of America cree que Broadcom tiene un potencial aún mayor incluso después de su gran informe trimestral. En una nota publicada el jueves, los analistas elevaron el precio objetivo de la empresa a $2,000, lo que indica aproximadamente un 18% de aumento desde los niveles actuales.

“Reiteramos la recomendación de compra, considerándolo una de las mejores opciones de inteligencia artificial (junto con NVDA) ya que AVGO parece estar en una posición única para crecer en: 1) chips AI personalizados (complemento de los aceleradores de mercantes NVDA), 2) redes Ethernet (apalancadas en los clústeres AI de crecimiento exponencial), y 3) ventas adicionales de VMware (permite a las empresas implementar AI en sus instalaciones),” dijo el banco.

Broadcom está entre un grupo de fabricantes de semiconductores que han sido impulsados por la fiebre de la inteligencia artificial, ya que sus chips se utilizan para alimentar el software subyacente. Se dijo que $3.1 mil millones en ventas durante el segundo trimestre del año fiscal estaban relacionadas con productos AI.

Las perspectivas de ventas sólidas también ayudaron a que Broadcom se disparara el jueves, ya que pronosticó $51 mil millones en ventas este año fiscal, ligeramente por encima del consenso.

Bank of America ve este impulso continuando. Para el año fiscal 2025, elevó sus previsiones de ventas a $59.9 mil millones, lo que representa un aumento del 16% interanual. Los impulsores al alza serán las ventas de semiconductores y el VMWare de Broadcom, una firma de software que adquirió el año pasado.

“En segundo lugar, destacamos la reducción de la deuda de AVGO (más de $8 mil millones anuales) que podría crear más espacio para futuras adquisiciones el próximo año. En tercer lugar, el crecimiento de doble dígito en el flujo de efectivo libre en el año fiscal 2024 podría permitir otro aumento del 10% en los dividendos hacia finales del año fiscal,” escribieron los analistas.

Si el precio objetivo del Bank of America se materializa, eso situaría a Broadcom entre un grupo exclusivo de acciones con una capitalización de mercado de un billón de dólares. El último miembro del club es Nvidia, el líder en semiconductores que fue catapultado a valuaciones estratosféricas gracias a su papel central en la ola de inteligencia artificial.

Nvidia ha superado para ascender aún más alto en los últimos meses, uniéndose a Microsoft y Apple en la marca de los $3 billones.

Lea el artículo original en Business Insider

“