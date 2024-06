Brittany, una vez moderada, mira hacia la extrema derecha

Hace 9 horas

Por Andrew Harding, corresponsal en París

“Las personas que nos llaman fascistas están atrapadas en el pasado”: Activistas como Mathys Auger (izquierda) están haciendo campaña fuertemente por la extrema derecha en Bretaña

A principios de esta semana, dos adolescentes serios caminaban por un estrecho y empedrado callejón en el absurda y hermosa ciudad medieval de Auray.

Mientras entregaban folletos de su partido, el partido de extrema derecha Rally Nacional, se podían escuchar los murmullos enojados – la banda sonora de la inesperada y agudamente polarizante campaña electoral parlamentaria de Francia – comenzando a sonar a su paso.

“Ve a Moscú”, declaró un hombre sentado a la sombra junto a la iglesia del pueblo.

“Fascistas. Es horrible. Los odiamos”, dijo Solène Jambou, de 50 años, viendo pasar a los dos jóvenes frente a su puesto de ropa.

Pero muchas otras personas del mercado se acercaron para recoger folletos de los jóvenes activistas.

“Las cosas tienen que cambiar en Francia. Hemos intentado de todo, ¿por qué no esto? Tenemos que mantener nuestra identidad cultural. En algún momento tenemos que poner orden en nuestra casa”, dijo un bombero jubilado, que solo nos dio su nombre, Armand.

“Éramos moderados y abiertos, y ahora ya no podemos más. Es la inseguridad causada por la inmigración descontrolada… se niegan a adoptar nuestras costumbres”, dijo Gwenaëlle, de 56 años, mientras esperaba en la cola.

Localidades como Auray en Bretaña solían ser vistas como moderadas, pero ahora están buscando apoyar al Rally Nacional

Es una señal de cuán polarizada se ha vuelto la política francesa, especialmente en las semanas desde que el presidente Emmanuel Macron sorprendió a la nación anunciando elecciones anticipadas, que Bretaña – desde hace mucho tiempo considerada como uno de los rincones más moderados de Francia – haya visto un aumento del apoyo al Rally Nacional.

También es una señal del éxito con el que el RN, como se le conoce aquí, ha cambiado su imagen de sus raíces abiertamente antisemitas, racistas, prokremlinianas, antieuropeas, a un partido que al menos un tercio de los votantes franceses sienten que forma parte del mainstream.

“Las personas que nos llaman fascistas están atrapadas en el pasado”, declaró con confianza Mathys Auger, activista estudiantil de 19 años, cruzando frente a una carnicería.

Cerca, un grupo de compañeros activistas del Rally Nacional se reunieron en un grupo, discutiendo la propuesta de su partido de otorgar mayores poderes a la policía, más disciplina en las escuelas y una estricta represión de la inmigración.

“No somos monstruos”, dijo su candidato local, Florent de Kersauson, con una apacible sonrisa.

“Necesitamos recuperar el control”, estuvo de acuerdo un seguidor de otro partido, Reconquista, etiquetado como “extrema derecha” por las autoridades francesas.

Jordan Bardella (centro), líder del Rally Nacional, hizo campaña en Bretaña en enero

El gran mercado semanal de Auray estaba abarrotado, mayoritariamente de gente blanca, pero el estudiante, Mathys Auger, un ferviente partidario de las políticas de inmigración del RN, dijo que eso solo demostraba su punto.

“Las personas extranjeras se quedan en sus propias comunidades y no les gusta asimilarse demasiado con las personas francesas. Tienen sus propios mercados. Si vas en transporte público, verás a mucha gente… que solo hablarán en sus propios idiomas… que podrían despreciarte y sentirse cómodos en un país que no es el suyo. Tengo la impresión de que ya no tengo mi lugar legítimo como francés. Nuestra identidad es europea y occidental y no debería mezclarse con ideas religiosas extremas del este”, dijo Auger.

Tomando café en una cafetería cercana, el diputado local, ahora luchando por mantener su escaño para la alianza centrista del presidente Emmanuel Macron, trató de sonar optimista, a pesar de que las encuestas muestran que los votantes se están alejando del centro. Pero Jimmy Pahun insinuó las frustraciones de muchos cuando usó el pasado, quizás inadvertidamente, para hablar sobre el cada vez más impopular presidente de Francia.

Mientras tanto – en una elección dominada, al menos en el nivel superior, por políticos extremadamente jóvenes – la nueva coalición de izquierda de Francia, el Nuevo Frente Popular, está siendo representada en Auray por una joven de 20 años. Ella espera convertirse en la diputada más joven del país.

“Creo que mi miedo [a una victoria de extrema derecha] es compartido por una gran parte de la población. Creo que el RN nos está mintiendo – ocultan lo que realmente son. Hay una psicosis general sobre el tema de la inmigración, que ciertamente es muy importante y necesita ser abordada, pero de ninguna manera de la forma en que el RN quiere abordarla”, dijo Jade Beniguel.

Jade Beniguel tiene solo 20 años, pero espera ganar para la alianza de izquierda del Frente Popular

Un corto trayecto por la costa se encuentra la gran ciudad portuaria de Lorient, con su puerto dominado por una vasta base de submarinos de hormigón construida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y ahora hogar tanto de la Marina francesa como de un puñado de yates de carreras exóticos.

En las zonas más pobres de las afueras de Lorient, entre edificios de apartamentos y jardines comunitarios bien cuidados, las comunidades de inmigrantes de la región están observando de cerca la votación de este fin de semana. El RN también ha visto un aumento de apoyo aquí, pero también una alta tasa de abstención.

“Mi esposa lleva velo. Es musulmana y tiene miedo porque quieren prohibir el velo. Bardella [el candidato del RN a primer ministro] está prometiendo muchas cosas para que la gente vote por él. Pero francamente da miedo”, dijo Saïd Romeo, un pensionista originalmente de Argelia, que estaba sentado con un grupo fuera de un centro comercial local. Dijo que temía que una victoria del RN desencadenara una ola de ataques racistas en toda Francia.

“Ya lo sentimos. Mi esposa ha sido insultada muchas veces por su velo. ‘Vuelve a casa – este no es tu país'”, dijo Romeo. Pero culpó al presidente Macron por el éxito del RN, citando el aumento del costo de vida y el precio de apoyar a Ucrania contra la invasión de Rusia.

Saïd Romeo dice que la gente le dice a su esposa, que lleva velo, que Francia “no es su país”

Cerca, un grupo de niños se turnaban para practicar sus habilidades en el baloncesto en una cancha cubierta. Una organización benéfica local, financiada por el Estado, juega un papel importante en apoyar a la comunidad, entrenando deportes para niños y ofreciendo una variedad…