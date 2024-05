British Airways lanzará vuelos estacionales a Tromsø, Noruega.

Modo Oscuro/Claro

(23/05/24)

British Airways ha confirmado planes para lanzar su primeros vuelos a Tromsø, Noruega.

Programados para despegar el 1

diciembre 2024, British Airways operará la ruta estacional con dos vuelos por semana usando aviones Airbus A320neo hasta el 27

de marzo 2025.

El jueves, el vuelo BA612 está programado para salir

de Londres Heathrow (LHR) a las 08:25 y llegar al Aeropuerto de Tromsø (TOS)

a las 13:00. Desde Tromsø, el vuelo BA613 está previsto que salga a las 14:00,

llegando a Londres Heathrow a las 16:45.

British Airways A320 reg: G-EUYN. Imagen por Steven Howard de TravelNewsAsia.com

El domingo, el BA612 está programado para salir de Londres

Heathrow a las 08:15 y llegar a Tromsø a las 12:50, mientras que desde Tromsø,

el BA613 está programado para salir a las 13:40 y llegar a Londres Heathrow a las 16:25.

Tromsø se convertirá en el destino más septentrional de la aerolínea a nivel global una vez que los vuelos comiencen.

“¡Aquellos que se perdieron las

luces del norte en el Reino Unido no deben preocuparse! Estamos emocionados de dar la bienvenida a Tromsø a nuestra red de rutas, es un mercado invernal en crecimiento gracias a su abundancia de actividades de clima frío y ¡seremos la única aerolínea premium que opera allí desde el Reino Unido!”,

dijo Neil Chernoff, Director de Planificación y Estrategia de British Airways.

“Hemos optimizado el horario para viajes de tres y cuatro noches,

que sabemos que son perfectos para un destino como este.”

Tromsø es conocida por ser uno de los mejores lugares en

el mundo para ver la aurora boreal, gracias a su posición central en el óvalo de las luces del norte.

Con temperaturas invernales promedio que oscilan entre 0°C

y -5°C, la abundante nevada de destino también se presta a

actividades invernales como esquí, montañismo, avistamiento de ballenas

y exploración de mercados navideños.

