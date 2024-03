Brian Mulroney dividió y reconfiguró Canadá a través del libre comercio con los Estados Unidos.

Brian Mulroney llevó por primera vez a los Conservadores Progresistas al poder mientras yo estaba al principio de mi carrera como periodista. Sin embargo, su vida política nunca fue algo que cubriera en gran detalle. Su decisión de negociar un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos transformó la historia económica de Canadá y, sin embargo, consumió gran parte de mi vida laboral durante varios años.

El Sr. Mulroney falleció el jueves a los 84 años en un hospital en Florida después de caer en su casa allí. Alan Cowell ha escrito un amplio obituario del Sr. Mulroney que documenta sus muchos logros significativos, pero también las acusaciones de mala conducta financiera y tráfico de influencias que siguieron a su tiempo en el cargo. Estas acusaciones empañaron su reputación, incluso entre antiguos seguidores, y contribuyeron a la eventual desaparición del Partido Conservador Progresista federal.

Reporté sobre las negociaciones de libre comercio principalmente desde Washington. En contraste con Canadá, donde a menudo parecía que cada molécula de debate político y público estaba consumida por las conversaciones, las negociaciones apenas se registraban allí.

Nada en mi experiencia profesional polarizó a los canadienses tanto como el movimiento de Mr. Mulroney hacia una mayor integración económica con los Estados Unidos. A pesar de las ventajas económicas del libre comercio, la industria canadiense en aquel momento consistía principalmente en plantas de sucursales a menudo ineficientes que producían una gama limitada de productos para escapar de los aranceles de importación que eran tan altos como el 33 por ciento en bienes manufacturados. Los trabajadores en esas fábricas, y las comunidades que dependían de ellas, estaban preocupados por los envíos de las plantas más grandes y eficientes de las empresas matrices en los Estados Unidos que podrían barrer sus empleos bajo el libre comercio.

(La industria automotriz fue la excepción. En 1965, Canadá y los Estados Unidos firmaron un acuerdo que permitía que los coches estadounidenses entraran en Canadá sin aranceles a cambio de una producción continuada en Canadá, la mayoría de la cual luego se enviaba a los Estados Unidos.)

La decisión de Mr. Mulroney de seguir el libre comercio fue una reversión del legado del Partido Conservador. A principios de la historia de Canadá, los aranceles eran comparativamente bajos y principalmente destinados a recaudar dinero para el gobierno. En una era sin impuesto sobre la renta, los aranceles eran efectivamente un impuesto sobre las ventas a los productos importados. Pero John A. Macdonald, el líder conservador y primer ministro del país, logró obtener en las elecciones de 1878 algo que llamó la Política Nacional, un elemento clave de la cual era la imposición de aranceles altos para crear una barrera invisible alrededor de Canadá para proteger sus industrias. Perduró, más o menos, durante un siglo hasta que llegó Mr. Mulroney.

Una de las argumentaciones de ventas de Mr. Mulroney para un acuerdo de libre comercio fue la posibilidad de que pudiera acabar con las disputas comerciales aparentemente perpetuas como la de las exportaciones canadienses de madera blanda a los Estados Unidos.

Aunque Mr. Mulroney y el presidente Ronald Reagan hicieron un gran espectáculo público de su amistad, las negociaciones no fueron fáciles. Cuando me reuní con un grupo de reporteros una mañana de domingo en octubre de 1987 en una sala de reuniones ornamentada dentro del edificio del Tesoro de los Estados Unidos, no estaba en absoluto claro que se anunciara un acuerdo. Pero se había llegado a un acuerdo, y este incluía un sistema para resolver disputas comerciales, el principal punto de discordia, aunque no era exactamente lo que Mr. Mulroney había prometido.

Al año siguiente, las elecciones federales se pelearon sobre el libre comercio, y Mr. Mulroney prevaleció.

La posterior incorporación de México para crear el Tratado de Libre Comercio de América del Norte —y la subsecuente globalización del comercio después del acuerdo que creó la Organización Mundial del Comercio que redujo muchos aranceles en todo el mundo— dejó al acuerdo de libre comercio Canadá-Estados Unidos en la sombra de la historia.

Pero el acuerdo inicial de libre comercio tuvo efectos profundos, buenos y malos, en la economía canadiense. Los empleos desaparecieron. Un estudio de 2001 del National Bureau of Economic Research en Cambridge, Mass., found que dentro de las industrias canadienses que se vieron afectadas por los mayores recortes de aranceles, los empleos cayeron un 15 por ciento entre 1989 y 1996. Durante ese mismo tiempo, las importaciones de productos desde los Estados Unidos previamente bloqueados por altos aranceles aumentaron un 70 por ciento.

En el lado positivo, al menos en términos económicos, el estudio encontró que dentro de esas industrias que antes estaban protegidas por aranceles, la productividad laboral —cuánto producían las fábricas por hora de trabajo— aumentó a una tasa anual compuesta significativa del 2.1 por ciento. El aumento de la productividad generalmente ayuda a reducir los precios para los consumidores y, por supuesto, beneficia a los propietarios de fábricas e inversores.

Canadá no se convirtió, como temían los críticos de Mr. Mulroney, en el 51º estado después del libre comercio. Pero el pacto no cumplió algunas de sus promesas. La disputa de la madera blanda continúa avanzando décadas después. Y no todas las comunidades se beneficiaron del repunte en empleos y fábricas que finalmente llegaron a la economía en general.