¿Brexit Finalmente Rindiendo Frutos? Inteligencia de Apple Ignora a la UE pero no al Reino Unido

Desde hace un tiempo sabemos que Apple no lanzará Apple Intelligence en la UE, al menos no este año, ¿por qué? Puedes encontrarlo aquí. Pero después de la llegada del nuevo primer ministro en el Reino Unido ayer, me di cuenta de que el Reino Unido ya no forma parte de la UE, gracias al Brexit, y Apple no tiene razón para retrasar el lanzamiento de la inteligencia artificial allí. Y tuve razón. Esta decisión ha generado reacciones e interpretaciones mixtas en el espectro político y tecnológico.

Aquí puedes ver que hay una página dedicada a Apple Intelligence en el sitio web oficial de Apple disponible para el Reino Unido, pero no hay una página similar disponible para ninguno de los países de la UE.

Algunos partidarios del Brexit afirman que la decisión de Apple de desarrollar sus nuevas características tecnológicas insignia en el Reino Unido es una clara ventaja de salir de la UE. Argumentan que demuestra la capacidad del Reino Unido para atraer características tecnológicas innovadoras por delante de sus contrapartes europeas.

Sin embargo, los críticos argumentan que si el Reino Unido todavía formara parte de la UE, podría haber participado en la formación de la legislación de la Directiva de Mercados Digitales (DMA) que Apple está impugnando.

Vale la pena señalar que el Reino Unido ha aprobado una legislación similar a la Ley de Mercados Digitales (DMA) de la UE pero con diferencias clave. La versión del Reino Unido incluye excepciones si las empresas pueden demostrar que sus prácticas producen resultados netos positivos para el consumidor, lo que podría explicar la decisión de Apple.

A medida que la situación se desarrolla, quedan preguntas sobre si los usuarios con ID de Apple de EE. UU. pueden acceder a la función en la UE y cuánto tiempo puede Apple mantener esta estrategia a medida que la presión regulatoria aumenta a nivel mundial. Es poco probable que un método alternativo utilizando un ID de Apple de EE. UU. funcione.

¿Qué piensas? ¿El Brexit finalmente dio sus frutos?