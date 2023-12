Breve informe del viernes: Estados Unidos insta a Israel a reducir su guerra.Spanish: Informe del viernes: Estados Unidos insta a Israel a reducir su guerra.

Estados Unidos quiere que Israel reduzca las operaciones terrestres en unas semanas

La administración de Biden le ha dicho al gobierno israelí que quiere que Israel ponga fin a su campaña terrestre a gran escala en la Franja de Gaza alrededor del final del año y haga la transición a acciones más dirigidas contra Hamás, dijeron cuatro altos funcionarios de EE. UU.

Estados Unidos piensa que Israel debería utilizar grupos más pequeños de fuerzas de élite que entrarían y saldrían de los centros de población en Gaza, llevando a cabo misiones más precisas para encontrar y matar líderes de Hamás, rescatar rehenes y destruir túneles. En respuesta al consejo estadounidense, el primer ministro Benjamin Netanyahu emitió un comunicado diciendo que “Israel continuará la guerra hasta que complete todos sus objetivos”.

El llamado a un cambio de táctica se produce a medida que las diferencias entre EE. UU. e Israel se han ampliado en las últimas semanas a medida que las condiciones en Gaza se han vuelto catastróficas. Para obtener más información sobre la situación allí, hablamos con Raja Abdulrahim, corresponsal de Oriente Medio para The Times.

¿Qué están diciendo los palestinos en Gaza en este momento?

La vida es terrible para los palestinos en Gaza. Como periodistas, cuando hablamos con ellos, es muy difícil saber qué decir. Pero lo que la gente me está diciendo en estos días es que simplemente se aferran a la vida. Algunas personas me han dicho que preferirían que una bomba nuclear viniera y los eliminara a todos porque la situación se ha vuelto tan desesperada y no ven ninguna luz al final del túnel. Así que es simplemente un lugar increíblemente sombrío.

También sienten que el mundo entero los ha abandonado. Incluso personas que parecían tener esperanza y eran muy fuertes al principio, se han desgastado debido a que las personas han sido desplazadas una y otra vez, y en ninguna parte están seguros. Y eso solo se hace más cierto.

¿Hay alguna historia de los últimos meses que te haya resonado en particular?

Ayer hablé con un médico que trabaja en un hospital. Me dijo que había llegado una niña y que estaba sola. Toda su familia había sido asesinada y extraños la habían dejado en el hospital. De hecho, ahora han empezado a usar un término en los hospitales de Gaza que es “niño de trauma desconocido”. Lo escriben en el cuerpo del niño y luego esperan que aparezca un familiar.

Este médico perdió a su hijo menor en un ataque aéreo israelí y tiene otros dos hijos. Dice que va a casa y se sienta con sus dos hijos sobrevivientes y piensa: “¿Y si se convierten en otro niño de trauma desconocido?” Porque ahora su miedo es que él y su esposa sean asesinados y sus hijos se queden solos en el mundo.

¿Cómo están pensando los gazatíes en el futuro?

Hay un gran miedo al desplazamiento permanente. Especialmente porque la gran mayoría de los gazatíes huyeron de sus hogares en 1948, cuando se estableció el Estado de Israel, o son descendientes de aquellos que huyeron de sus hogares y no se les ha permitido regresar. Por lo que esta experiencia e historia de desplazamiento permanente es muy fuerte.

Y este miedo es doble. Los gazatíes temen que sean desplazados permanentemente dentro de Gaza, ya que los están acorralando en un área cada vez más pequeña. Y han habido cosas dichas por líderes israelíes, comandantes militares y antiguos líderes de que planean básicamente achicar Gaza, es decir, tomar algunas tierras. Así que el miedo de no poder regresar a casa definitivamente es real.

Pero los gazatíes también temen ser desplazados a otro lugar, fuera de la región. Incluso desde el principio, cuando Israel emitió órdenes de evacuación, el miedo a ser desplazado al desierto del Sinaí era algo de lo que la gente hablaba. Para los gazatíes, parece que los están empujando cada vez más hacia el sur. En algún momento, sienten que, bueno, ¿a dónde más podemos ir? Incluso ahora, hay personas que no han abandonado sus hogares en el norte de Gaza que dicen: “Si voy a morir, déjenme morir en casa. No quiero ser desplazado permanentemente”.

Así que no hay mucha esperanza para el futuro, y algunas personas definitivamente esperan que las cosas empeoren, tanto en Gaza como en Cisjordania. Algunos analistas y comentaristas dicen que esto encenderá la idea de la solución de los dos estados. Pero no necesariamente lo escucho de la mayoría de los palestinos. Por lo que ven, todo ha retrocedido mucho y ha empeorado aún más.

Los líderes de la Unión Europea acordaron abrir negociaciones de adhesión con Ucrania

Los líderes de la Unión Europea acordaron hoy abrir oficialmente negociaciones para que Ucrania se una al bloque. La noticia llega en un momento crucial para el presidente Volodymyr Zelensky, quien no pudo asegurar miles de millones de ayuda militar de EE. UU. durante una visita a Washington esta semana.

Cuando Willy Wonka era amable y dulce

“Wonka”, una nueva película basada en el éxito de 1964 de Roald Dahl, “Charlie y la fábrica de chocolate”, trata sobre las primeras empresas comerciales del joven Willy (interpretado por Timothée Chalamet). Es una película brillante y ligera, tanto en su paleta como en su temperamento, llena de intérpretes talentosos que parecen estar pasando un rato agradable, incluso cuando fingen ser malos.

Su cualidad más distintiva es que es agradable, escribe nuestra crítica Manohla Dargis, con apenas un rastro del misantropía que brota a través del libro de Dahl. Además, es “más joven, más dulce y significativamente menos extraño que sus encarnaciones anteriores en la pantalla”.

