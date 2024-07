Breve informe del jueves: La presión aumenta para que Biden se retire.

Las llamadas para que Biden se retire están creciendo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dio la señal pública más fuerte hasta ahora de que los demócratas están divididos sobre la candidatura de Biden. En un programa de noticias, dijo que “el tiempo se está acabando” para que él lo considere, agregando que lo respaldaría “cualquiera que sea su decisión.” Llamados explícitos para que Biden se retire aumentaron. El representante Pat Ryan de Nueva York, uno de los incumbentes demócratas más vulnerables, instó a Biden a retirarse “por el bien del país”. George Clooney, quien organizó un evento de recaudación de fondos de 28 millones de dólares el mes pasado para el presidente, también le suplicó que dimitiera en un ensayo de opinión en The New York Times, añadiendo que había visto de cerca el declive de Biden. Biden ha intentado silenciar a sus críticos criticando a los “élites” demócratas que él retrata como haberse dado la vuelta en su contra. Trump, el expresidente, está cerca del final de su búsqueda de un compañero de fórmula. Este análisis muestra cómo Mar-a-Lago, el club de Trump en Florida, se convirtió en una Casa Blanca en el exilio para la extrema derecha de América. Los residentes que viven a lo largo de las rutas aprobadas podrán pasar “rápida y sin inspección”, dijo el ejército israelí. El país ha vuelto a áreas que había previamente asegurado y abandonado. Analistas han dicho que la falta de disposición de Israel para establecer una administración alternativa en Gaza ha creado un vacío de poder que ha permitido a Hamas reagruparse. Un grupo de líderes están emitiendo un documento oficial del compromiso irreversible de la OTAN de llevar a Ucrania más cerca de la membresía. No se espera que el documento no presente una línea de tiempo exacta, y podría haber cambios de último minuto, pero cada vez más funcionarios estadounidenses y europeos creen que Ucrania eventualmente podrá unirse. La OTAN se está preparando para una posible reelección de Trump. La alianza está tomando medidas para convertirse en el principal organizador de ayuda militar y humanitaria a Ucrania, en lugar de los EE. UU. Los países miembros también serán presionados a gastar al menos el 2 por ciento de su producción económica en sus fuerzas armadas, un compromiso que Trump ha criticado por no cumplirse.