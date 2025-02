Breve informe del jueves: Intercambio de rehenes entre Israel y Hamas

“Hamas e Israel avanzan con otro intercambio”

Lo que puede ser el último intercambio de rehenes de esta fase del alto al fuego estaba programado para avanzar la noche pasada. Israel y Hamas han acordado intercambiar los restos de cuatro israelíes por cientos de prisioneros palestinos, dijo Israel, y los mediadores garantizaron que Hamas entregaría los ataúdes sin “ceremonias humillantes”.

Se espera que la primera fase del alto al fuego termine en los próximos días, y alrededor de 25 rehenes y los restos de más de 30 otras personas siguen en Gaza, según Israel. No está claro si las negociaciones serias sobre una segunda fase siquiera han comenzado.

Se esperaba que Steve Witkoff, enviado de Medio Oriente del presidente Trump, llegara a la región ayer para intentar avanzar en las conversaciones. Pero su viaje se retrasó, dijo Estados Unidos.

Luto: Shiri Bibas y sus dos hijos pequeños, rehenes que murieron en cautiverio y fueron devueltos por Hamas la semana pasada, fueron enterrados ayer en medio de una muestra de solidaridad y dolor.

Un acuerdo de minerales de Ucrania hace una referencia vaga a seguridad

Un borrador de un acuerdo obtenido por The Times ayer, que solicita a Ucrania entregar ingresos de recursos naturales a Estados Unidos, contiene un nuevo lenguaje que dice que Estados Unidos “apoya los esfuerzos de Ucrania para obtener las garantías de seguridad necesarias para establecer una paz duradera”. El presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania dijo ayer que la referencia era una prioridad en las negociaciones.

Los borradores anteriores no tenían la frase sobre garantías de seguridad. No señala ningún compromiso específico de Estados Unidos de salvaguardar la seguridad de Ucrania, y no estaba claro si el borrador era la versión final, pero el acuerdo se ve como que abre la puerta a un posible respaldo continuado. Trump dijo que él y Zelensky se reunirían mañana en Washington.

Protesta: Una rara protesta en la embajada de Estados Unidos en Ucrania reflejó los temores del país hacia Trump.

Decenas muertos en un accidente de avión en Sudán

Al menos 46 personas murieron en Sudán cuando un avión militar se estrelló en una zona residencial en Jartum, la capital, dijeron las autoridades ayer. Fue uno de los accidentes de avión más mortales en la historia reciente del país y se sumó a la devastación de casi tres años de guerra civil.

La causa del accidente no fue identificada. El Ejército sudanés dijo que el avión llevaba civiles y personal militar y que se estrelló el martes por la noche al despegar de una base aérea. La base es crucial para los planes militares de recapturar la ciudad.

En Escocia, la mitad de toda la tierra rural en manos privadas está controlada por 421 propietarios. Pero ¿cuánta tierra es demasiado para que una sola persona la controle?

El plan de un desarrollador estadounidense de convertir una finca escocesa en una comunidad de lujo ha dado peso a esta pregunta en un país que abolió la propiedad feudal de la tierra solo en 2000. Un nuevo proyecto de ley podría deshacer esta larga historia de desigualdad.

Vidas vividas: Marian Turski, un sobreviviente del Holocausto que después de la Segunda Guerra Mundial advirtió al mundo sobre los peligros de la indiferencia ante la injusticia, falleció a los 98 años.

Mujeres observando a mujeres

Las películas contienen una multitud de cuerpos de mujeres en diferentes tamaños, colores y tonos musculares – delgados, voluminosos, retocados quirúrgicamente. Pero hablar sobre esos cuerpos puede ser comprensiblemente tenso, escribe Manohla Dargis, nuestra crítica principal de cine. El tener más mujeres detrás de las cámaras ha ayudado a ampliar los tipos de mujeres que vemos en la pantalla.

En la película de 2024 “The Last Showgirl”, una bailarina encarna una fantasía en el escenario. Pero fuera de él, enfrenta las ansiedades cotidianas de un mundo donde los cuerpos mercantilizados vienen con fechas de caducidad. La directora de la película, Gia Coppola, ve el cine como una metáfora del sueño americano. Dargis escribe que también es un símbolo para las mujeres en Hollywood.

Lea más sobre la mirada femenina detrás de la cámara.

