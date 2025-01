BrainChip da la bienvenida al futurista y experto en ciberseguridad Srini Vasan a “Esta es nuestra misión”, el Ecosistema de Inteligencia Artificial en el Borde de Investing.com.

LAGUNA HILLS, California–(BUSINESS WIRE)–BrainChip Holdings Ltd (ASX: BRN, OTCQX: BRCHF, ADR: BCHPY), el primer productor comercial del mundo de IA inspirada en el cerebro, ultraeficiente, totalmente digital y basada en eventos de ultra bajo consumo de energía, lanzó hoy el episodio actual de su podcast This is Our Mission con Srini Vasan, presidente y CEO de Quantum (NASDAQ:) Ventura Inc.

Vasan, un futurista reconocido que ha trabajado con tecnologías de vanguardia desde sus primeras etapas, está apasionado por innovar y lanzar nuevos proyectos en IA/ML, computación cognitiva, blockchain, ciberseguridad y computación cuántica. Actualmente trabaja en análisis de datos a gran escala, recolección de datos y proyectos de datos abiertos con entidades como la Comisión de Valores y Bolsa, los sistemas escolares públicos de EE. UU., Medicare/Medicaid/aseguradoras de salud y sistemas de salud en los 50 estados de EE. UU. Es miembro del prestigioso Panel Global de Revisión Tecnológica del MIT y tiene un MBA de la Sloan School of Business del MIT.

En este episodio de This is Our Mission, presentado por el CMO de BrainChip, Steve Brightfield, Vasan se enfoca en el futuro de la ciberseguridad, incluidas las tecnologías más prometedoras para proteger los datos de los usuarios y las empresas, la privacidad de los datos y la confidencialidad, y dónde predice que las soluciones de ciberseguridad serán más vulnerables.

Es apropiado que el futurista Srini Vasan se una a nosotros para un episodio temprano de 2025, para que pueda compartir lo que este próximo año tiene reservado para la ciberseguridad, la IA/ML y Big Data, dijo Steve Brightfield, CMO de BrainChip. Su investigación y colaboraciones en algunas de las tecnologías gubernamentales y de defensa más avanzadas de nuestros tiempos, y su profundidad de conocimiento sobre tecnologías que afectan nuestra vida diaria, lo convierten en uno de los invitados más fascinantes que he tenido el privilegio de entrevistar.

This is Our Mission brinda información sobre la industria de la IA a oyentes que incluyen usuarios, desarrolladores, analistas, prensa técnica y financiera, e inversores. El último episodio está disponible en el sitio web de BrainChip y en las plataformas de podcast populares. Los episodios anteriores están disponibles en https://brainchip.com/podcast/.

Akida de BrainChip es una plataforma de cómputo basada en eventos ideal para soluciones de detección temprana y baja latencia sin recursos de cómputo masivos para robótica, drones, automóviles y soluciones tradicionales de detección-clasificación-seguimiento. BrainChip proporciona una variedad de productos de software, hardware e IP que se pueden integrar en diseños existentes y futuros, con un plan para que los clientes implementen modelos de IA multimodales en el borde.

Sobre BrainChip Holdings Ltd (ASX: BRN, OTCQX: BRCHF, ADR: BCHPY)

BrainChip es el líder mundial en procesamiento y aprendizaje de IA en el borde. El procesador de IA, Akida™, totalmente digital y basado en eventos de BrainChip, utiliza principios que imitan el cerebro humano, analizando solo entradas de sensores esenciales en el punto de adquisición, procesando datos con una eficiencia, precisión y economía de energía sin igual. Akida permite un aprendizaje en el borde local al chip, independiente de la nube, reduciendo drásticamente la latencia y mejorando la privacidad y la seguridad de los datos. El IP del procesador neuronal Akida, que se puede integrar en SoCs en cualquier tecnología de proceso, ha demostrado beneficios sustanciales en las cargas de trabajo y redes actuales, y ofrece una plataforma para que los desarrolladores creen, ajusten y ejecuten sus modelos utilizando flujos de trabajo de IA estándar como Tensorflow/Keras. Habilitando la computación en el borde efectiva para ser universalmente desplegable en aplicaciones del mundo real como automóviles conectados, electrónica de consumo e IIoT, BrainChip está demostrando que la IA en el chip, cerca del sensor, es el futuro, para los productos de sus clientes y para el planeta. Explore los beneficios de Akida en www.brainchip.com.

Sobre Quantum Ventura Inc.

Quantum Ventura Inc. es una empresa de Integración de Sistemas, Innovación en Tecnología Ambiental y Comercialización con una única misión de entregar soluciones avanzadas centradas en el cliente para Gobiernos Federales y Estatales de EE. UU. y clientes del Sector Privado. Puede obtener más información sobre nuestros productos y capacidades en https://www.quantumventura.com o puede contactarnos en Quantum Ventura, 1 S Market St, San Jose, CA 95113, [email protected], y +1 (866) AIML-4-CA [246-5422].

