Bradley Walsh sorprendido tras el sorprendente movimiento de la estrella de The Chase

A pesar de no llevarse ningún premio, el anfitrión elogió al jugador y dijo “cuán orgullosa” debía estar su familia.

George de Tonbridge, Willis de Liverpool, Margaret de St Neots y Aaban de Rotherham trabajaron juntos para intentar llevarse el premio en efectivo.

Se enfrentaron a Shaun Wallace, pero después de que tres de los concursantes fueran atrapados por el Cazador, Aaban, de 19 años, quedó solo para competir contra él.

Bradley Walsh queda atónito después del movimiento impactante del jugador de The Chase



Shaun Wallace también estaba impresionado por el concursante (Imagen: ITV). El adolescente optó valientemente por la oferta de £100,000, sorprendiendo a todos los presentes en este episodio de The Chase.

Sin embargo, este último desafío resultó ser demasiado para él, ya que el jugador solo logró siete respuestas correctas.

A pesar de irse con las manos vacías, Bradley Walsh estaba asombrado por el concursante de ITV, diciéndole: “Tienes 19 años, estás solo y acabas de vencer a un campeón de MasterMind. Tu familia estará muy orgullosa de ti”.

El Cazador Shaun también lo elogió, añadiendo: “Todavía eres un ganador. Hacer historia en la televisión como el jugador más joven en llegar a la final con ese tipo de dinero, deberías estar orgulloso”.

El joven de 19 años fue atrapado finalmente por el Cazador (Imagen: ITV).

Aaban se mantuvo feliz a pesar de la pérdida, diciéndoles a los dos: “Estoy muy orgulloso. No pensé que llegaría tan lejos, así que venir aquí y llegar a la final con £100,000. No me importa no ganar. Esto es suficiente”.

Bradley fue más allá, diciendo al jugador: “No es tu culpa. Tienes 19 años y había muchas preguntas fuera de tu rango de edad”.

Hablando sobre la salida de sus compañeros de equipo, el anfitrión agregó: “Necesitabas una casa llena, pero vas a seguir haciendo grandes cosas”.