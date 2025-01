Bradley Walsh: La emotiva razón por la que su hijo Barney presenta Gladiadores

El dúo padre e hijo presentó juntos la primera serie de los Gladiadores reiniciados el año pasado, continuando como presentadores para la segunda serie que se emitió en la BBC durante enero.

El par ha presentado anteriormente el show de viajes Bradley Walsh & Son: Breaking Dad, donde recibieron elogios por su relación sincera.

Ahora, Bradley, quien también presenta The Chase, ha habierto sobre la razón emocional por la que co-presenta Gladiators con su hijo Barney.

Hablando en el podcast Guess Who’s Coming to Dinner, Bradley dijo: “Esto es algo hermoso. Nuestro trabajo cuando he sido comediante o cuando he estado en espectáculos, a veces es bastante solitario, es una vida bastante solitaria.

“Poder trabajar con miembros de tu familia es algo extraordinario. Creo que es una cosa fantástica. Es una bendición.”

Hablando sobre cómo Barney ha crecido desde que comenzó su carrera en televisión, Bradley agregó: “Lo que ha sucedido es que comenzamos a hacer el show de viajes cuando tenía unos 18 años.

“Ahora tiene 26 años, así que lo he visto crecer. Cuando estamos haciendo Gladiadores frente a una arena con 4,000 personas, él sabe que ocho o nueve millones de personas lo verán, ahora me está produciendo un poco en el suelo.

“Ha aprendido a medida que avanza. Ha aprendido completamente todo ese proceso. La dinámica ha dado un giro completo, así que es bastante genial.”

Bradley y Barney presentan Gladiadores todos los sábados por la noche a las 5.50 pm en BBC One y BBC iPlayer.