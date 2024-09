Brad Pitt y George Clooney Querían que su Nueva Película ‘Lobos’ se Estrenara en los Cines. Apple Tenía Otros Planes.

Hace tres años, Hollywood empezó a hablar de un proyecto de película sin título que se estaba vendiendo por la ciudad, escrito y dirigido por Jon Watts y protagonizado por George Clooney y Brad Pitt. Se dice que todos los estudios de la ciudad estaban pujando por la película y eventualmente, cuando Apple aseguró los derechos de distribución, una prioridad en el plan quedó clara: un “robusto estreno en cines”, como lo describió Deadline. Eso se incluyó en el acuerdo entre los cineastas y el estudio, con Sony Pictures luego unido para encargarse de la distribución en cines. Justo el año pasado, Clooney dijo: “Brad y yo hicimos un trato para hacer esa película donde devolvimos dinero para asegurarnos de tener un estreno en cines.” Y cuando la película, luego titulada Wolfs, se anunció para hacer su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia de este año, todo parecía haber encajado en esos términos.

Los planes, sin embargo, pueden cambiar rápidamente en Hollywood. A principios de este mes, Apple anunció que se cancelaba el amplio estreno en cines de Wolfs, con planes en cambio de proyectarla en unas pocas pantallas grandes durante solo una semana antes de transmitirla en Apple TV+ a partir del 27 de septiembre. Al otro lado del Atlántico, los planes de estrenos en cines fueron eliminados por completo. Esto no fue por falta de fe en la película, exactamente, ya que el estudio confirmó planes de hacer una secuela en la misma frase.

Hablando con Vanity Fair en medio de este cambio, Watts afirma sin rodeos que hizo esta película para la gran pantalla, y eso es evidente en el producto final. Siguiendo a dos solucionadores (Clooney y Pitt) contratados por error para el mismo trabajo: limpiar las consecuencias de un encuentro entre una ambiciosa fiscal (Amy Ryan) y un hombre más joven (Austin Abrams) que salió terriblemente mal, Wolfs es un thriller agudo y bien ejecutado del director, quien pasó la última década revitalizando la serie de Spider-Man para el MCU. Watts aplica sus credenciales de éxito en taquilla a una historia más ágil y rápida que tiene lugar en una noche nevada en Nueva York, capturada en tomas largas y reluciendo con la magia de las estrellas de cine.

“Una cosa que aprendes al hacer una película de Spider-Man es sobre todos los diferentes tipos de arneses que un actor tiene que usar en todas direcciones”, dice Watts entre risas.

Watts escoge sus palabras con cuidado en cuanto a sus propios sentimientos en torno a la situación actual de estreno, pero confirma que se enteró del cambio solo días antes que el resto del mundo. También deja claro cuáles son sus prioridades. “Lo que realmente se necesita es que las personas que pagan por las películas respalden la distribución en cines”, dice. “No depende de los cineastas. Los cineastas han estado haciendo grandes películas.”

Vanity Fair: Esta película me recordó a tus días antes de los superhéroes, especialmente tu película de 2015 Cop Car, ya que es muy compacta y tiene una sensación de simplicidad rigurosa.

Jon Watts: Esa era nuestra idea. Teníamos esta mentalidad de siempre tratar de hacer las cosas de la manera más simple posible, intentando no cortar a menos que sea necesario cortar, reflejando el punto de vista de este tipo de hombres. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos deshacemos del cuerpo de la manera más simple posible? Eso también se convirtió en un enfoque estético. Pero sí, para mis amigos, llamo a esta mi próxima película después de Cop Car.

¿Tenías ganas de volver a ese tipo de cine?

Sí, absolutamente. No tenía idea de que Spider-Man se convertiría en tres películas cuando me involucré por primera vez. Esta fue una manera para mí de volver a mi visión y mi estilo, y realmente estaba empezando cuando hice Cop Car. Estaba empezando a hacer películas y luego sucedió Marvel. Y tengo una propiedad creativa total sobre esas películas, pero siempre va a ser la creación de Stan Lee y Steve Ditko, así que esta era mi oportunidad de hacer mi cosa, lo cual se siente bien. También se trata de dos chicos metiéndose en problemas. [Risas]

George y Brad tienen una historia juntos en pantalla. ¿Cómo querías hacer homenaje a eso? ¿Cómo querías hacer referencia a eso?

Bueno, creo que es interesante porque solo han estado juntos en tres películas. Están en una escena juntos en Burn After Reading. Pero creo que en la imaginación de la gente, tienen una historia más larga y rica de lo que realmente tienen. Así que para mí eso era tan prometedor. Se sintió mucho más fácil escribir en la voz de Brad Pitt y en la voz de George Clooney porque conozco esa voz. He visto todas las películas en las que han estado. Siempre estás un poco nervioso cuando le das a alguien un guion que has escrito para ellos en su voz. Y fue genial porque dijeron: “Sí, estas son cosas que podemos decir.” Y trabajaron los ritmos por su cuenta. Siempre estaban un poco aparte corriendo líneas y desarrollando ese ritmo y ese patrón.

Pero puedes recurrir a todo lo que han hecho, y es como un atajo en una película. No tienes que explicar quiénes son o de dónde vienen o a dónde van, o incluso quiénes son esas personas de las que están hablando, todas esas historias fuera de pantalla que cuentan. Traen consigo todo su linaje cinematográfico.

