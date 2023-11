“Borrar Gaza”: La guerra desata una retórica incendiaria en Israel.

El shock, el dolor y la pena han inundado a Israel desde que los pistoleros de Hamas salieron de Gaza para matar a unos 1.200 civiles y soldados israelíes el 7 de octubre. También lo han hecho la rabia y la sed de venganza, que los líderes del país están verbalizando con un lenguaje que críticos en Israel dicen que a menudo cruza la línea hacia la incitación.

“Estamos luchando contra animales humanos, y estamos actuando en consecuencia”, dijo Yoav Gallant, el ministro de Defensa, dos días después de los ataques, mientras describía cómo el ejército israelí planeaba erradicar a Hamas en Gaza.

“Estamos luchando contra los nazis”, declaró Naftali Bennett, un ex primer ministro.

“Deben recordar lo que Amalek les ha hecho, dice nuestra Santa Biblia, y recordamos”, dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu, refiriéndose al antiguo enemigo de los israelitas, en un texto que los académicos interpretaron como una llamada a exterminar a sus “hombres y mujeres, niños e infantes”.

El lenguaje incendiario también ha sido utilizado por periodistas, generales retirados, celebridades e influencers en redes sociales, según expertos que rastrean las declaraciones. Llamados para que Gaza sea “aplanada”, “borrada” o “destruida” fueron mencionados unas 18,000 veces desde el 7 de octubre en publicaciones en hebreo en X, el sitio anteriormente conocido como Twitter, dijo FakeReporter, un grupo israelí que monitorea la desinformación y los discursos de odio. Las frases solo se mencionaron 16 veces en el mes y medio anterior a la guerra.

El efecto acumulativo, dicen los expertos, ha sido normalizar la discusión pública de ideas que habrían sido consideradas prohibidas antes del 7 de octubre: hablar de “borrar” a la gente de Gaza, limpieza étnica y la aniquilación nuclear del territorio.

Las declaraciones incendiarias no se limitan a Israel, por supuesto. Ghazi Hamad, un líder principal de Hamas, prometió el 24 de octubre que el grupo borraría a Israel como país, y parecía exultar en los actos bárbaros que sus militantes habían llevado a cabo contra civiles israelíes. “No tenemos vergüenza de decirlo con toda fuerza”, dijo. “Tenemos que darle a Israel una lección, y lo haremos una y otra vez”.

Pero la proliferación de dicho lenguaje por parte de los israelíes ha abierto un debate en Israel, donde los políticos de extrema derecha y ultranacionalistas estaban probando los límites del discurso aceptable incluso antes del 7 de octubre. Itamar Ben-Gvir, un colono de derecha que pasó de ser una figura marginal a ministro de seguridad nacional en el gabinete de Netanyahu, tiene una larga historia de hacer declaraciones incendiarias sobre los palestinos. Dijo en una entrevista reciente que cualquier persona que apoye a Hamas debería ser “eliminada”.

Preocupaciones sobre la propagación del discurso extremista son una extensión de una batalla política dentro de Israel que ha estado en marcha durante todo el año entre el gobierno ultraderechista de Netanyahu y una oposición cívica, algunos de los cuales ahora temen que los israelíes se acostumbren al saldo de civiles en Gaza a medida que la guerra continúe.

La idea de un ataque nuclear sobre Gaza fue planteada la semana pasada por otro ministro de derecha, Amichay Eliyahu, quien dijo a una emisora de radio hebrea que no había tal cosa como no combatientes en Gaza. Netanyahu suspendió a Eliyahu, diciendo que sus comentarios estaban “desconectados de la realidad”.

Netanyahu dice que el ejército israelí está tratando de evitar daños a civiles. Pero con el saldo de muertos que asciende a más de 11,000, según el ministerio de salud de Gaza, esas afirmaciones están siendo recibidas con escepticismo, incluso en Estados Unidos, que ha presionado a Israel para que permita pausas humanitarias diarias de cuatro horas en el combate.

Esas garantías también son desmentidas por el lenguaje que Netanyahu usa con las audiencias en Israel. Su referencia a Amalek ocurrió en un discurso entregado en hebreo el 28 de octubre, cuando Israel lanzaba la invasión terrestre. Mientras algunos académicos judíos argumentan que el mensaje del texto es metafórico y no literal, sus palabras resonaron ampliamente, ya que el video de su discurso se compartió en redes sociales, a menudo por críticos.

“Estas no son solo declaraciones aisladas, hechas en el calor del momento”, dijo Michael Sfard, un abogado israelí de derechos humanos y autor de “The Wall and the Gate: Israel, Palestine and the Legal Battle for Human Rights”. “Cuando los ministros hacen declaraciones como esas”, agregó Sfard, “abren la puerta para todos los demás”.

Yehuda Shaul, co-director de Ofek, un centro de pensamiento en Jerusalén, ha recopilado 286 declaraciones desde el 7 de octubre que clasifica como potencialmente incitadoras de comportamiento ilegal. Su lista incluye a Eyal Golan, un cantante pop israelí; Sara Netanyahu, la esposa de Netanyahu; y Yinon Magal, presentador en el canal 14 de derecha de Israel.

“Borra a Gaza. No dejes a una sola persona allí”, dijo Golan en una entrevista con el Canal 14 el 15 de octubre.

“No les llamo animales humanos porque eso sería insultar a los animales”, dijo Netanyahu durante una entrevista en la radio el 10 de octubre, refiriéndose a Hamas.

“Es hora de Nakba 2”, escribió Magal en X el 7 de octubre, una referencia al desplazamiento y la huida masiva de los palestinos antes y después de la creación de Israel en 1948, a lo que los palestinos se refieren como la “nakba”, o “catástrofe”.

La semana pasada, varios académicos y funcionarios en Cisjordania citaron el comentario de Eliyahu sobre lanzar una bomba atómica sobre Gaza como evidencia de la intención de Israel de despejar el enclave de todos los palestinos, una campaña a la que llaman una nakba moderna.

El sábado, el ministro de agricultura israelí, Avi Dichter, dijo que la campaña militar en Gaza tenía el objetivo explícito de forzar el desplazamiento masivo de los palestinos. “Ahora estamos implementando el nakba de Gaza”, dijo en una entrevista televisiva. “Nakba de Gaza 2023”.

El aumento de las declaraciones incendiarias se produce en el contexto de un aumento de la violencia en Cisjordania. Desde el 7 de octubre, según Naciones Unidas, los soldados israelíes han matado a 150 palestinos, incluidos 44 niños, en enfrentamientos. Los colonos judíos, algunos de los cuales portan armas y están informalmente aliados con el ejército, han matado a ocho personas, una de ellas un niño, según la ONU.

Los funcionarios israelíes señalan que Hamas también está activo en Cisjordania y dicen que muchos de esos enfrentamientos fueron resultado de los esfuerzos del ejército para desarticular a militantes. Tres israelíes han muerto en ataques de palestinos desde el 7 de octubre.

Eran Halperin, profesor de psicología en la Universidad Hebrea de Jerusalén, argumentó que el uso de lenguaje incendiario por parte de los líderes israelíes no es sorprendente, e incluso comprensible, dada la brutalidad de los ataques de Hamas, que infligieron un trauma colectivo e individual en los israelíes.

Por primera vez desde la Guerra del Yom Kippur de 1973, dijo, la supervivencia de Israel pende de un hilo. El país enfrenta la perspectiva de un conflicto multi-frente contra Hezbollah y Hamas, así como un levantamiento potencial en Cisjordania.

“La gente en esta situación busca respuestas muy, muy claras”, dijo Halperin a la periodista. “No tienen el lujo mental de la complejidad. Quieres ver un mundo de buenos y malos”.

“Los líderes entienden eso”, agregó, “y los lleva a usar este tipo de lenguaje, porque este tipo de lenguaje tiene audiencia”.

La presentación de la amenaza que representa Hamas en términos contundentes ayuda también al gobierno a pedir a la gente que haga sacrificios por el esfuerzo de guerra: la movilización obligatoria de 360,000 reservistas, la evacuación de 126,000 personas de las áreas fronterizas en el norte y el sur, y el impacto en la economía.

Pero Sfard advirtió que la deshumanización de la gente de Gaza por parte de Israel podría abrir la puerta a más discriminación y maltrato de los ciudadanos palestinos en Israel. También hará que los israelíes se acostumbren más al saldo de civiles en Gaza, lo que ha aislado a Israel en todo el mundo, agregó. Un saldo de muertos de 10,000 o 20,000, dijo, podría parecer “al israelí promedio que no es un gran problema”.

A largo plazo, dijo Sfard, ese lenguaje condena la posibilidad de poner fin al conflicto con los palestinos, socava la democracia de Israel y cría una generación más joven que “usa fácilmente el lenguaje en sus discusiones con sus amigos”.

“Una vez que un cierto lenguaje se legitima, volver atrás del camino requiere mucha educación”, dijo. “Hay un viejo proverbio judío: ‘Cien hombres sabios lucharán mucho tiempo para sacar una piedra que uno estúpido tiró al pozo'”.

Adam Sella contribuyó a este reporte.