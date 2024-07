Boris Johnson insta a los votantes indecisos del Partido Conservador a quedarse con el partido.

Boris Johnson ha intervenido de última hora en la campaña electoral conservadora, instando a los votantes conservadores vacilantes a quedarse con el partido en lugar de permitir que el líder laborista Keir Starmer disfrute de una “mayoría aplastante”.

El ex primer ministro también resaltó cómo el enfoque conservador está comenzando a cambiar hacia la lucha por el alma del partido después de una derrota esperada el jueves.

Johnson, obligado a abandonar el cargo en 2022, fue solicitado por Rishi Sunak la semana pasada para ayudar a levantar la campaña tambaleante de los Tories y aceptó dar un breve discurso en un mitin en el centro de Londres el martes por la noche.

Los dos hombres sostuvieron cinco minutos de “amistosa” conversación detrás del escenario antes del evento, según aliados de Johnson, pero la reaparición del ex primer ministro sugiere que ahora jugará un papel clave en lo que suceda a continuación para el partido.

“Quiero dejar claro que me alegré cuando el primer ministro me pidió ayuda y no pude decir que no”, dijo Johnson.

“No podemos simplemente quedarnos quietos mientras un gobierno laborista se prepara para usar una aplastante mayoría para destruir gran parte de lo que logramos.”

Johnson también lanzó un fuerte ataque contra el líder de Reform UK, Nigel Farage, lo que indica que el ex primer ministro argumentará en contra de que los Tories adopten al líder populista después de una derrota electoral.

Refiriéndose a la afirmación de Farage de que Occidente había “provocado” al presidente ruso Vladimir Putin en su invasión a gran escala de Ucrania, Johnson dijo que otros partidos estaban “llenos de rastreadores del Kremlin que realmente excusan la invasión de Putin en 2022”.

“Dicen que Putin es un buen operador, dirige un barco apretado; y si eso es lo que quieren decir con un hombre que dispara a periodistas y envenena a sus oponentes y asesina a miles de civiles ucranianos inocentes, digo vergüenza para ellos.

“No permitamos que los putinistas entreguen a los corbynistas. No permitamos que los loros mascotas de Putin den a todo el país psitacosis.”

Los aliados de Johnson dijeron que no se espera que el ex primer ministro respalde a ningún candidato en particular para el liderazgo conservador después de la esperada derrota de los Conservadores el jueves, y la probable renuncia de Sunak.

Pero un aliado dijo: “Buscará ejercer influencia sobre el debate. Genuinamente, en las últimas 72 horas se ha vuelto muy irritable sobre la amenaza de una supermayoría laborista. Tendrá interés en lo que sucede a continuación para la contraofensiva Tory.”

Johnson, que retiene un fuerte atractivo entre muchos votantes conservadores, ha estado en el extranjero durante gran parte de la campaña electoral y se ha limitado principalmente a ayudar a candidatos parlamentarios conservadores específicos con mensajes en video y envíos de correo.

El hecho de que Sunak le pidió ayuda, aunque a última hora y con un breve discurso, es una señal de que el primer ministro actual necesita toda la ayuda que pueda obtener, con encuestas de opinión que sugieren que Starmer se dirige hacia una victoria abrumadora el jueves.

La coreografía del evento del martes fue supervisada por Isaac Levido, jefe de campaña Tory, y el aliado de Johnson, Lord Ross Kempsell.

Johnson falló conspicuamente en alabar a Sunak en su discurso.

Daisy Cooper, vicepresidenta de los Liberal Demócratas, dijo: “Rishi Sunak ha alcanzado un nuevo mínimo desesperado, recurriendo a un hombre que desacreditó el cargo de primer ministro y mintió al país una y otra vez.”

Mientras tanto, Suella Braverman, ex secretaria de Interior y una posible candidata de derecha para el liderazgo conservador, miraba más allá del día de las elecciones hacia la batalla por controlar la dirección del partido en la derrota.

“Uno necesita leer la escritura en la pared: ha terminado y necesitamos prepararnos para la realidad y la frustración de la oposición”, escribió Braverman en el Daily Telegraph, pidiendo que el partido se incline hacia la derecha.

“No logramos reducir la inmigración o los impuestos, o lidiar con el cero neto y las políticas despiertas que hemos presidido durante 14 años. Si nuestra mejor defensa es lamentarnos de que la izquierda tomó las instituciones, ¿quién permitió negligente que lo hicieran?”

Braverman fue mucho más cálida en sus comentarios sobre Farage que Johnson. “Los ministros del gabinete que atacan a Farage es como un paciente que regaña al médico por la enfermedad”, escribió.

“Es una enfermedad que podría haberse evitado fácilmente si el paciente hubiera prestado atención a las advertencias hace años, admitir el problema y adoptar algunos hábitos saludables.”