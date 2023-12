Boris Johnson enfrentará preguntas difíciles en la investigación sobre Covid

Boris Johnson, el ex primer ministro británico cuyo mandato estuvo dominado y finalmente desviado por la pandemia de coronavirus, está listo para testificar el miércoles ante una investigación oficial sobre el manejo de la crisis por parte de su gobierno.

El Sr. Johnson enfrentará duras preguntas sobre si esperó demasiado tiempo para imponer un confinamiento cuando el virus envolvió a Gran Bretaña en marzo de 2020. Y es probable que tenga que responder nuevamente por las reuniones sociales en Downing Street que violaron las reglas de confinamiento, un escándalo que lo obligó a renunciar después de que un comité parlamentario concluyera que deliberadamente engañó a los legisladores sobre su asistencia a algunas de esas fiestas.

Se espera que el Sr. Johnson confiese errores, especialmente en los primeros días de la pandemia. Pero también se espera que argumente que hizo otras cosas bien, entre ellas el despliegue de vacunas, que fue uno de los más rápidos en cualquier país importante, así como su decisión de reabrir la economía británica en el verano de 2021.

El ex primer ministro es el testigo más esperado hasta ahora en la investigación Covid-19, un examen independiente y público de la respuesta de Gran Bretaña a la pandemia, dirigido por una ex jueza, Heather Hallett, que se espera que continúe hasta el 2026. Pero no es el último nombre importante en enfrentar al comité.

De hecho, el Sr. Johnson puede resultar ser simplemente un preludio para el primer ministro actual, Rishi Sunak, quien se desempeñó como canciller del Tesoro bajo el Sr. Johnson y enfrentará preguntas sobre su desempeño durante la crisis.

Los dos días de testimonio, según expertos, darán al Sr. Johnson la oportunidad de explicar cómo navegó entre ministros como el Sr. Sunak, quien advirtió sobre el daño de cerrar la economía británica, y asesores influyentes como Dominic Cummings, quien instó al Sr. Johnson a imponer confinamientos rápidos y prolongados.

Los críticos han culpado al Sr. Johnson por ir de una estrategia a otra y por no mantenerse firme en sus decisiones. “Algunos de esos cambios fueron porque un día escuchaba a Rishi Sunak y al siguiente a Dominic Cummings”, dijo Devi Sridhar, profesora de salud pública global en la Universidad de Edimburgo.

Gran parte de la atención pública hasta ahora se ha centrado en las divisiones en el gobierno. Eso ha llevado a algunos expertos a expresar su preocupación de que la investigación no esté haciendo lo suficiente para establecer lecciones que permitan a Gran Bretaña evitar errores en la próxima pandemia.

“¿A dónde nos lleva esto, más allá de intentar elegir un primer ministro diferente la próxima vez?” dijo la Profesora Sridhar.