Bono de Navidad del DWP pagado a partir de hoy con el código DWP XB.

“El Bono de Navidad es un pago único de £10 libre de impuestos realizado antes de la Navidad, destinado a personas que reciben ciertos beneficios en la semana de calificación. Normalmente esto es durante la primera semana completa de diciembre,” dice.

“No es necesario solicitarlo – deberías recibirlo automáticamente.”

El pago único de £10 libre de impuestos normalmente se realizará por separado a las cuentas bancarias, utilizando el código de referencia de cinco dígitos DWP XP.

Para recibir un Bono de Navidad, las personas deben estar presentes o ser “habitualmente residentes” en el Reino Unido, Islas del Canal, Isla de Man o Gibraltar durante la semana de calificación, que generalmente es la primera semana de diciembre, y recibir al menos uno de los siguientes beneficios:

Pago por Discapacidad Adulto

Pago por Independencia de las Fuerzas Armadas

Subsidio de Asistencia

Subsidio de Cuidador

Pago por Discapacidad Infantil

Subsidio de Asistencia Continua (pagado bajo los esquemas de Lesiones Industriales o Pensiones por Guerra)

Subsidio de Contribución por Incapacidad y Apoyo al Empleo (una vez que se haya ingresado en la fase principal del beneficio después de las primeras 13 semanas de solicitud)

Subsidio por Vida Independiente

Subsidio por Incapacidad al tipo a largo plazo

Beneficio por Fallecimiento Industrial (para viudas o viudos)

Suplemento de Movilidad

Crédito de Pensión – el elemento de garantía

Pago por Independencia Personal (PIP)

Pensión Estatal (incluyendo la Pensión de Jubilación Graduada)

Subsidio por Gran Incapacidad (protegido de manera transicional)

Suplemento o Subsidio por Inempleabilidad (pagado bajo los esquemas de Lesiones Industriales o Pensiones por Guerra)

Pensión por Incapacidad de Guerra a la Edad de Pensión Estatal

Pensión de Viuda de Guerra

Pensión de Madre Viuda

Pensión de Padre Viudo

Pensión de Viuda.

¿Por qué el pago del Bono de Navidad del DWP es tan bajo?

Fue establecido por la Ley de Pagos de Pensionistas y Subsidio de Ingresos Familiares de 1972 como un pago único, que luego se ha repetido – pero no se ha aumentado.

Si hubiera seguido la inflación, ese £10 sería ahora más de £115. Hay una petición para aumentar las tasas, la cual ha sido firmada por más de 23,000 personas. Shona McMahon, quien lanzó la campaña, dice: “La Navidad es la época más cara del año. Los pensionistas, los vulnerables y personas como yo, discapacitadas, podrían necesitar un impulso adicional en esta época del año, especialmente dado que la asistencia energética ha sido eliminada.”

¿Qué hago si todavía no he recibido el Bono de Navidad del DWP?

Si crees que deberías recibirlo, pero no lo has hecho para el 1 de enero, contacta con la oficina de Jobcentre Plus que se encarga de tus pagos o con el Servicio de Pensiones.

Aquellos que no hayan reclamado su pensión estatal y no tienen derecho a uno de los otros beneficios calificativos no recibirán un Bono de Navidad.

Aquellos que estén casados, en una unión civil, o convivan y que reciban uno de los beneficios calificativos, tienen derecho a recibir un pago de Bono de Navidad cada uno.