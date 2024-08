Bolt detiene viajes “interpaíses” después de disputa entre Nigeria y Sudáfrica.

Muchos conductores desperdiciaron su combustible yendo a clientes que nunca tuvieron la intención de usar sus servicios.

La empresa de taxis en línea Bolt ha restringido las solicitudes “interpaíses” entre Nigeria y Sudáfrica después de que la rivalidad en las redes sociales alcanzara su punto máximo, o su punto más bajo, con las personas que reservaban y luego cancelaban los viajes en el otro país como una broma.

Los conductores fueron peones en este juego malicioso, ya que los enviaban a una búsqueda inútil para encontrar pasajeros que ni siquiera estaban en el mismo país.

Munyaradzi Chinyama, un conductor de Bolt zimbabuense con sede en Ciudad del Cabo, le dijo a la BBC que recibió tres solicitudes de viaje antes de darse cuenta de que no eran genuinas. Dijo que había desperdiciado mucho combustible, tiempo y dinero.

Bolt le dijo a la BBC que había identificado y bloqueado a los usuarios que participaban en este cruel juego.

“Entendemos el impacto que esta situación ha tenido en nuestros conductores asociados en Nigeria y Sudáfrica”, dijo en un comunicado.

Dijo que las solicitudes interpaíses seguirían funcionando entre otros países.

El Sr. Chinyama le dijo a la BBC que había sido inundado de mensajes insultantes a través de la función de mensajería de Bolt que conecta a los conductores con los pasajeros.

Dijo que lo llamaron de varias formas, incluido “el hijo de Mandela”.

No está claro cómo comenzó esta “guerra de Bolt”, pero los usuarios de redes sociales en las dos mayores economías de África Subsahariana tienen una larga historia de mofarse unos de otros.

“Cuando estoy aburrido, solicito [Bolt] en Nigeria, porque sus hermanos nos están faltando el respeto”, dijo un usuario el martes. Parece que esto desencadenó la cadena de eventos y los nigerianos retaliaron rápidamente.

Un conductor nigeriano descontento con sede en Kano le dijo a la BBC que recibió un pedido para un viaje al aeropuerto desde un número internacional, pero la persona no se presentó.

“Intenté llamar y llamar pero no contestaron. Luego cancelaron el viaje”, dijo.

Dijo que no fue el único afectado. Muchos de sus colegas enfrentaron problemas similares.

Algunos usuarios de redes sociales apoyaron a los conductores, diciendo que solo estaban tratando de ganarse la vida.

“Los conductores de Uber y Bolt solo están tratando de llegar a fin de mes. No están en Twitter molestando a nadie. Literalmente están tratando de ganarse la vida honestamente. Por favor déjenlos en paz. Y me refiero a ambos lados”, escribió un usuario.

Una segunda persona dijo: “El desafío de Bolt me está doliendo porque son personas inocentes y trabajadoras en ambos lados las que están sufriendo por la maldad y la falta de consideración de otras personas. Realmente injusto”.

En Nigeria, los precios del combustible se han disparado en los últimos meses. Muchos conductores habrían desperdiciado combustible escaso recogiendo clientes inexistentes.

La “guerra de Bolt” también provocó que los precios se dispararan en ambos países, dejando a muchas personas varadas ya que no podían pagar por sus viajes.

Sudafricanos y nigerianos a menudo chocan en las redes sociales.

Recientemente discutieron sobre la controversia de Miss Sudáfrica que vio a una concursante medio nigeriana renunciar tras sufrir abusos xenófobos.

Las dos potencias africanas también enfrentaron a sus estrellas pop Tyla y Arya Starr entre sí e intercambiaron insultos sobre sus equipos nacionales de fútbol.

