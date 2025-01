Bolsonaro se refugia en la embajada de Hungría. No por asilo, dice, quizás por amor.

Cuando vimos por primera vez las imágenes de vigilancia, nos quedamos atónitos. Había el embajador húngaro en Brasil caminando nervioso en la embajada. Había Jair Bolsonaro, el ex presidente brasileño, recién salido de órdenes de la corte de no salir del país debido a una investigación criminal intensificándose, llegando a la puerta. Había miembros del personal de la embajada apresurándose a los cuartos de invitados con sábanas y una cafetera. Y entonces, durante dos días, estaba el señor Bolsonaro vagando por el estacionamiento, pareciendo aburrido, y estaban sus guardias de seguridad buscando pizza. Dadas las circunstancias, un político enfrentando posibles penas durmiendo en una embajada extranjera controlada por un aliado político, tenía todas las características de un hombre buscando asilo político. Las embajadas extranjeras pueden considerarse territorio soberano y históricamente se han utilizado como refugio para personas que huyen de la custodia. Colegas y yo publicamos un artículo diciendo esto, completo con clips de las imágenes. En respuesta, los abogados del Sr. Bolsonaro emitieron un comunicado diciendo que simplemente fue a la embajada a hablar de política. Cualquier sugerencia contraria, dijeron, era “noticias falsas.” Alexandre de Moraes, el magistrado de la Corte Suprema de Brasil que lidera extensas investigaciones criminales sobre el ex presidente, luego decidió que el Sr. Bolsonaro no había infringido la ley al dormir en la embajada. Entonces, cuando me senté con el Sr. Bolsonaro para una entrevista esta semana, estaba ansioso por finalmente preguntarle por qué, en medio del carnaval de Brasil, cuatro días después de que la policía confiscara su pasaporte, decidió dormir en la pequeña habitación de invitados de la Embajada de Hungría. Aquí hay un fragmento de nuestro intercambio, traducido del portugués y editado para mayor claridad. ¿Por qué dormiste en la Embajada de Hungría por dos noches? Mira, fue una cuestión de zonas horarias con quien estaba hablando. Y punto final. ¿Pero dormiste allí dos noches? Sí. ¿Es eso normal? Eso lo decido yo. ¿No tienes una cama en Brasilia? Tengo. Podría haber estado peleando con mi esposa. No estoy diciendo. Al igual que cuando hablo con las autoridades, no digo que lo hice. Nada se filtra de mí. Cero. ¿Has dormido en otra embajada? ¿Quién sabe? Soy amigo de Israel. Me llevo bien con los países del mundo árabe. No voy a decir lo que hago porque eso les da una narrativa para perseguirme. Soy un ciudadano libre. El equipo de Alexandre de Moraes quería arrestarme porque fui sin pasaporte. No necesitas un pasaporte para entrar en una embajada. Eres un ciudadano privado. También eres un ex presidente que habla sobre la importancia de la verdad. Por lo tanto, es natural querer entender por qué dormiste en una embajada extranjera cuatro días después de que las autoridades registraran tu casa. Podrían haberme arrestado durante la búsqueda si hubieran querido. Cualquier cosa que haga es un intento de esconderme de ellos. ¿Era refugio? ¿Asilo? Con asilo, tratas directamente con el presidente. ¿Fue una solicitud de asilo? Parece extraño dormir en una embajada. ¿No es extraño que me estén persiguiendo? Todo lo que pueda decir, la otra parte podría ir tras de mí. Me reuní con [el presidente Viktor Orban de Hungría] en Argentina en la inauguración de [el presidente Javier] Milei. Me llevo bien con él. No fue un crimen lo que hice. Si hubiera habido algún crimen, me habrían arrestado. [Las imágenes de vigilancia de la embajada también mostraron a una persona visitar al Sr. Bolsonaro durante 38 minutos. Un medio de comunicación brasileño luego informó que era su hijo, Carlos. Carlos estaba en la habitación con nosotros.] Carlos, ¿visitaste a tu padre, verdad? ¿Qué pasó? Carlos Bolsonaro: Solo hablé con mi padre sobre … [El abogado presente interrumpe para pedir que se hable fuera de registro.] Jair Bolsonaro: ¿Crees que tendría problemas para salir de Brasil en este momento? ¿Sin pasaporte? ¿No van un montón de inmigrantes ilegales a Estados Unidos? Soy capitán del ejército. Estoy acostumbrado a las dificultades ahí fuera. De acuerdo. Entonces, ¿por qué estabas en la embajada? ¿Quién sabe? Tal vez tengo una amante allí. No estoy tratando de ser difícil, pero me preocupa la verdad, y tú dices que tú también. Así que solo quiero entender. Es un secreto. Tal vez algún día lo descubrirás.