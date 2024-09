Boletos para Oasis limitados, la última actualización de Ticketmaster revela.

Noel y Liam Gallagher anunciaron el martes (27 de agosto) que habían dejado atrás su división acrimoniosa, confirmando la esperada reunión de Oasis después de 15 años.

Haciendo el anuncio, los hermanos dijeron: “La gran espera ha terminado” antes de revelar una gira por el Reino Unido e Irlanda en 2025 que incluirá fechas en Cardiff, Manchester, Londres, Edimburgo y Dublín.

¿Todavía quedan boletos para Oasis?

Miles de fanáticos han pasado horas en línea esta mañana (sábado, 31 de agosto) luchando contra problemas técnicos con la esperanza de asegurar boletos para ver a Oasis.

UK

¡Los boletos ya están a la venta!

https://t.co/D4dgO7gFBK

— Oasis (@oasis) 31 de agosto de 2024

Si aún estás esperando en la cola, es posible que te estés preguntando si quedan boletos disponibles.

Si estás buscando comprar boletos para los conciertos de la banda en el Croke Park de Dublín, ahora están agotados, según Ticketmaster.

El sitio web de la empresa en Irlanda dijo que los conciertos en el Croke Park “se han agotado hasta ahora”.

Sin embargo, es probable que se lancen más boletos más tarde.

A la 1:23 pm, el sitio web publicó un mensaje diciendo: “ACTUALIZACIÓN: Actualmente no hay boletos disponibles. Por favor, vuelve más tarde, ya que pueden liberarse más.”

Para aquellos que buscan asegurar boletos para los shows de reunión de Oasis en Cardiff, Edimburgo, Manchester o Londres, el sitio web de Ticketmaster (a las 2:37 pm) advirtió a aquellos que aún estaban en la fila que “el inventario es ahora limitado”, con algunos tipos de boletos ya no disponibles.

Los fanáticos de Oasis enfrentan largas esperas y problemas con los sitios web de reserva



Los fanáticos han soportado largas esperas y problemas técnicos con los sitios web de reserva esta mañana mientras hacían cola en línea con la esperanza de asegurar boletos para Oasis.

El sitio web de SJM Concerts en Manchester, Gigs and Tours, Ticketmaster y See Tickets les dijeron a los visitantes del sitio web que tendrían que esperar a que la página se actualizara para unirse a la cola.

La página de Ticketmaster se actualizó después de un período para informar a los esperanzados asistentes al concierto que estaban en la cola y que “cuando sea su turno, podrán navegar automáticamente por los eventos y comprar boletos”.

Una portavoz de Ticketmaster negó que el sitio web se hubiera bloqueado anteriormente y aconsejó a los clientes “mantener su lugar en la línea”.

Algunos posibles compradores de boletos de Oasis también informaron que fueron “suspendidos” por Ticketmaster UK e Irlanda después de que los acusara de ser “bots”.

Los sitios web de reserva experimentaron problemas técnicos esta mañana cuando salieron a la venta los boletos de Oasis. (Imagen: Ticketmaster.ie/PA Wire)

Mientras tanto, Gigs and Tours y See Tickets parecieron experimentar problemas desde las 8:30 am hasta alrededor de las 12:30 pm.

Los precios de los boletos de Oasis comienzan a subir



Los usuarios en X (anteriormente Twitter) también informaron que el precio de los boletos casi se ha duplicado, pasando de alrededor de £148 a alrededor de £355 en Ticketmaster después de esperar horas para asegurar su lugar en los shows de Oasis Live ’25.

🚨Ten en cuenta que los boletos de Oasis Live ’25 solo pueden revenderse al valor nominal a través de @TicketmasterUK y @Twickets!

¡Los boletos que aparecen en otros sitios de reventa son o falsos o serán cancelados por los promotores.

— Oasis (@oasis) 31 de agosto de 2024

Una explicación del sitio web sobre el precio de la “entrada de pie a demanda” dice: “El organizador del evento ha fijado el precio de estos boletos de acuerdo con su valor de mercado.

“Los boletos no incluyen paquetes VIP. La disponibilidad y los precios están sujetos a cambios.”

Los boletos se están vendiendo oficialmente a través de Ticketmaster, GigsAndTours y See Tickets, sin embargo, los boletos para el concierto de reunión de la banda también se han vuelto a listar en sitios web de intercambio y reventa de boletos, como Viagogo y Stubhub, por miles de libras.

Esto llevó a Oasis a emitir una advertencia a los fanáticos el sábado para que solo compren boletos en los sitios web oficiales.

La banda dijo en X: “Ten en cuenta que los boletos de Oasis Live ’25 solo pueden revenderse al valor nominal a través de @Ticketmaster y @Twickets!

“¡Los boletos que aparecen en otros sitios de reventa son o falsos o serán cancelados por los promotores!”