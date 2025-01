Boise State no fue expuesto en la derrota del Tazón Fiesta, pero la siembra en el College Football Playoff sí lo fue.

GLENDALE, Ariz. — Había dos Boise States en el campo en Nochevieja.

Uno era un campeón de conferencia viviendo una temporada de ensueño. Un equipo llevado al College Football Playoff por el corredor estrella Ashton Jeanty, y un programa histórico en la cima de las conferencias del Grupo de 5 una vez más.

El otro Boise State era una lista de G5 superada poniendo un esfuerzo valiente pero fútil contra un equipo de Penn State mejor y más talentoso.

Ambas versiones coexistieron en la derrota por 31-14 del No. 3 Boise State ante el No. 6 Penn State en los cuartos de final del Playoff en el Fiesta Bowl el martes por la noche. El primero merece ser celebrado. El último proporcionó al subcampeón de la Big Ten, Penn State, un camino aparentemente más fácil hacia las semifinales que el campeón de la Big Ten y el No. 1 sembrado Oregon o el campeón de la SEC y el No. 2 sembrado Georgia, y alimentará aún más la narrativa de que un Playoff expandido de manera imperfecta necesita ajustar su formato de emparejamiento lo antes posible.

Para los aficionados de los Broncos, y aquellos inclinados a apoyar a Cenicienta, una actuación decepcionante y frustrante no disminuirá una carrera mágica. No, Jeanty no rompió el récord de yardas por tierra en una temporada de Barry Sanders, quedando 27 yardas por debajo en su menor producción de yardas por tierra de la temporada. No, el principal underdog del deporte no pudo lograr otra sorpresa en el Fiesta Bowl, en el mismo campo que albergó las victorias más destacadas del programa. Pero 2024 pasará a la historia como una de las temporadas más memorables en la historia del fútbol americano de Boise State.

“Estoy muy orgulloso de este equipo. No salió como esperábamos esta noche, pero restablecieron el estándar en Boise para ser una luz en la colina, para el país, que se había perdido por un tiempo”, dijo el entrenador en jefe Spencer Danielson. “Ese es un legado que nunca se les podrá quitar.”

Para los otros equipos del CFP que no estuvieron en el campo el martes, o los aficionados del fútbol universitario en general —un grupo difícil de satisfacer, admitámoslo—, el enfrentamiento puso de manifiesto una falla crucial en un sistema destinado a premiar a los campeones de conferencia, pero diseñado antes de que la reorganización debilitara al Power 5 a un Power 4 concentrado en la élite.

La falla en esta fórmula del Playoff, con byes para los cuatro campeones de conferencia mejor clasificados, era obvia mucho antes de que los equipos fueran anunciados en ESPN el Domingo de Selección, incluido el noveno clasificado Boise State subiendo hasta la semilla No. 3 cortesía de un campeonato de la Mountain West. Creó un cuadro en el que el No. 1 Oregon está listo para enfrentarse al sexto clasificado Ohio State, que está sembrado octavo, y el No. 2 Georgia se enfrenta al quinto clasificado Notre Dame, que está sembrado séptimo, el Día de Año Nuevo.

Quienes entendieron el formato han estado advirtiendo sobre estas consecuencias no deseadas durante meses. Pero ver es creer, y Penn State dejó claro esa realidad en el Fiesta Bowl como el cuarto equipo clasificado pero sembrado No. 6 contra el noveno clasificado pero sembrado No. 3 Broncos. En un torneo de varios miles de millones de dólares que llevó años en hacerse, fue una negligencia simple (¿o tal vez terquedad?) que permitió que un equipo de mayor clasificación pero menor siembra ingresara a un neutral sitio, cuartos de final del campeonato nacional como favorito por 11.5 puntos, un juego que los Nittany Lions ganaron finalmente por 17.

“Obviamente, esta noche no ejecutamos de la forma en que necesitábamos para ganar una pelea de pesos pesados como sabíamos que iba a ser”, dijo Danielson.



Boise State cometió cuatro pérdidas de balón y 13 penales. (Mark J. Rebilas / Imagn Images)

Boise State no fue un caso de caridad. Superó a Penn State 412 yardas a 387, y muchos de sus problemas —incluidos 13 penales por 90 yardas— fueron autoinfligidos. Pero un equipo de los Broncos que perdió solo ocho balones toda la temporada cometió cuatro el martes, y se benefició de un oponente que jugó con su comida durante gran parte de tres cuartos. Penn State lideró de principio a fin, y fuera de que la ventaja fue reducida brevemente a 17-14 a principios de la segunda mitad, los Nittany Lions se sintieron en control todo el camino.

“Creo que la Big Ten ha preparado a nuestros chicos”, dijo el entrenador de Penn State, James Franklin. “Boise es un muy buen equipo de fútbol. … No los subestimamos. Hablamos de la madurez de nuestro equipo de fútbol —creo que eso se nota.”

La derrota no es un indicio de Boise State, ni de la temporada de 12 victorias que la precedió. Y este no es el mismo debate que aquellos que se quejan de que Indiana y SMU ganaron invitaciones en libertad. No hay un argumento de buena fe de que los Broncos no merecían un puesto en el Playoff y la oportunidad de competir por un título nacional.

Este equipo ejemplificó el enfoque de mayor amplitud que este deporte ha carecido desesperadamente durante décadas. Los mismos elogios y críticas que elevaron a Boise también se aplican al equipo sembrado No. 4 Arizona State de la Big 12, que fue ubicado en el puesto 12 en las clasificaciones finales del CFP y jugará contra Texas en la Peach Bowl del miércoles. Pero los Broncos tuvieron la primera oportunidad de probar a los incrédulos equivocados, validando sus camisetas que decían “Por favor, descartadnos”. En cambio, dejaron aún más difícil justificar un sistema que hizo que las semillas No. 5 y 6 —y perder un campeonato de conferencia— parecieran más ventajosas que los dos primeros puestos.

Boise State no tiene nada de qué disculparse. El coordinador ofensivo Dirk Koetter reconoció a The Athletic la semana pasada que es probable que el sistema de clasificación del Playoff se cambie, tal vez ya la próxima temporada. Pero no es como si los Broncos hubieran orquestado o explotado el sistema.

“No hicimos esas reglas (de las byes)”, dijo Koetter. “Soy lo suficientemente inteligente como para darme cuenta de que quizás no seamos el tercer mejor equipo, pero definitivamente merecemos estar ahí.”

Danielson hizo eco de ese sentimiento después del juego del martes, justo cuando el reloj marcó la medianoche en la Costa Este, dando paso al nuevo año. El fútbol universitario en 2025 es mejor por tener un Playoff expandido, ampliando el camino para competir por un título nacional. Boise State ganó su entrada a ese camino esta temporada, al igual que SMU y Penn State y Georgia y todos los demás equipos en el campo. Eso no debería cambiar en el futuro.

Incluso si —al mismo tiempo, en el mismo campo— Boise State también fue la razón por la que ese camino está destinado a verse un poco diferente la próxima vez que los Broncos lleguen allí.

