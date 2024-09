Boeing se prepara para una larga huelga mientras la economía gigante otorga poder a los trabajadores.

(Bloomberg) — Alrededor del vasto centro de fabricación de aeronaves de Boeing Co. en Seattle, ha comenzado el gran ajuste presupuestario a medida que el fabricante de aviones y sus trabajadores de fábrica se preparan para un conflicto laboral que pondrá a prueba la determinación de ambas partes.

Los empleados en huelga recibieron su último pago de Boeing el jueves, y la empresa dejará de pagar por su seguro de salud el 30 de septiembre. Ambas medidas afectarán las finanzas del hogar, aumentando típicamente la presión y los riesgos para los negociadores sindicales en las conversaciones de contrato para llegar a un acuerdo.

Pero mientras los trabajadores desafían al fabricante en apuros en busca de mejores salarios y beneficios, los 33,000 miembros del Distrito 751 de la IAM cuentan con el beneficio total de un mercado laboral ajustado y una economía gig que proporciona una rápida transición a trabajos que requieren poca habilidad y ayudan a llegar a fin de mes. Esto le da al sindicato un poder de negociación, potencialmente frustrando los esfuerzos de Boeing por poner fin rápidamente a un conflicto que le cuesta aproximadamente $100 millones cada día.

Aunque la batalla entre uno de los mayores exportadores del mundo y sus trabajadores de cuello azul puede parecer una lucha desigual en la superficie, Boeing se encuentra en una situación cada vez más insostenible con sus finanzas tan precarias que no puede permitirse una parálisis prolongada.

“Creo que todos están listos para el largo plazo”, dijo Christopher Dahl, de 38 años, que ha trabajado en Boeing durante 10 años, probando sistemas de control de vuelo. “He pasado por todas las huelgas porque mis padres eran empleados de Boeing, así que conozco el juego. Y antes, no había opciones como las que tenemos para ganar dinero extra”.

Empresas como el proveedor de entrega de alimentos DoorDash Inc. o Uber Technologies Inc. no existían hace 16 años, cuando el mayor sindicato de Boeing se declaró en huelga, paralizando la fabricación de aviones comerciales durante dos meses. Ahora, esas empresas, junto con un mercado laboral aún ajustado, están proporcionando posibles opciones para mantener la huelga.

Los trabajadores están nuevamente preparándose para un largo paro después de desafiar a sus líderes sindicales al rechazar abrumadoramente un aumento salarial del 25%. En las líneas de piquete fuera de la fábrica de Renton donde Boeing construye aviones 737 Max, los empleados dijeron que han estado ahorrando durante años para hacer huelga el tiempo que sea necesario, sin recibir salario, aparte de los depósitos semanales de $250 de la IAM local.

Están presionando por aumentos salariales más cercanos al 40% que los líderes del Distrito 751 de la IAM habían buscado inicialmente, junto con bonos anuales que la oferta de Boeing elimina. Algunos incluso insisten en que el fabricante de aviones restablezca sus pensiones.

Con una tasa de desempleo en Washington del 4.9%, es fácil encontrar trabajo temporal en construcción o conduciendo para Amazon.com Inc. Al otro lado de la calle de la puerta de Boeing donde los miembros del sindicato estaban asando perros calientes y saludando a los autos que tocaban la bocina en señal de apoyo, Topgolf Callaway Brands Corp. colocó un letrero que decía “Ahora Contratando” de forma prominente.

“Hay tantos trabajos por todas partes”, dijo Luis Arteaga, de 54 años, quien ha estado en Boeing durante 18 años. “Red Robin está contratando, LA Fitness, cualquier restaurante está contratando, FedEx, UPS; quiero decir, cada lugar está contratando”.

Arteaga dijo que comenzó a planificar sus finanzas para esta huelga al menos hace dos años, y podría durar fácilmente hasta tres meses sin un salario regular de Boeing, especialmente si consigue un trabajo secundario.

Otros en las líneas de piquete de 24 horas estimaron que podrían aguantar hasta Navidad. Carmen Kim, quien estaba en huelga con su esposo —al igual que ella, empleado de Boeing— está preparada para sobrevivir todo un año sin trabajo regular.

Mientras tanto, Boeing se embarca en un amplio conjunto de recortes de costos para conservar efectivo. Las medidas de austeridad incluyen permisos sin sueldo para decenas de miles de trabajadores en EE.UU., y una reducción en los viajes que requiere que los ejecutivos senior vuelen en asientos de clase económica. El fabricante de aviones incluso está contemplando vender acciones para complementar su efectivo rápidamente disminuyendo y mantener su calificación crediticia de grado de inversión.

“Seguimos comprometidos a restablecer nuestra relación con nuestros empleados representados y continuar las conversaciones con el sindicato para alcanzar un nuevo acuerdo que sea beneficioso para todos nuestros compañeros y nuestra empresa lo antes posible”, dijo Kelly Ortberg, el nuevo director ejecutivo de Boeing, a los empleados en un memo.

El conflicto laboral en Boeing destaca por temas que resuenan en otras empresas estadounidenses: pérdida de pensiones y frustración por salarios estancados que no han seguido el ritmo de la inflación, dijo Brian Bryant, presidente internacional de la Asociación Internacional de Mecánicos y Trabajadores Aeroespaciales.

“Todo el movimiento laboral está observando de cerca esto”, dijo Bryant en una entrevista. “Esto no es solo un problema de Boeing. Los trabajadores en este país han sido dejados atrás. Hay un movimiento aquí. Los trabajadores han dicho basta”.

La Administración Biden también ha estado monitoreando la huelga, dijo Bryant, cuyo sindicato representa casi 700,000 miembros en América del Norte.

“Se han acercado para ver cuál es el estado, qué apoyo pueden brindar, cualquier cosa que puedan hacer para reunir a las partes de nuevo”, agregó.

Muchos Miembros del opúsculo entrevistados por Bloomberg News citaron un fuerte sentido de injusticia por lo que percibieron como tácticas antisindicales después de la huelga de 2008. Entre ellos, Boeing comenzó una segunda línea de ensamblaje para el Dreamliner 787 en Carolina del Sur, erosionando su base de manufactura de Seattle.

“Si bien el nuevo CEO, Kelly Ortberg, ha adoptado un enfoque más conciliador, tiene 16 años de historia en su contra”, dijo Rob Stallard, analista de Vertical Research Partners, agregando que “la brecha entre lo que los miembros del sindicato de la IAM quieren y lo que Boeing está ofreciendo actualmente es grande”.

Una controvertida extensión del contrato de 2014 también es una preocupación importante. Los miembros de la IAM fueron presionados para aceptar un acuerdo a largo plazo que congeló sus pensiones, aumentó las primas de los seguros de salud y fijó modestos aumentos salariales para mantener la fabricación del avión 777X en el área de Seattle. Es el acuerdo que caducó el 12 de septiembre.

“Durante 10 años, el sindicato no tuvo margen de maniobra y perdió todo su poder de negociación”, dijo Leon Grunberg, profesor emérito de sociología en la Universidad de Puget Sound. “Eso puede estar contribuyendo a la sensación de venganza o represalia”.

Boeing no puede recurrir al mismo libro de jugadas en estas conversaciones. No tiene un nuevo programa de desarrollo de aviones en proceso después de cinco años de fuertes pérdidas financieras. Tampoco puede transferir más fabricación al sureste de EE.UU., ya que el desempleo todavía ronda cerca de tasas récord en esa región.

De hecho, los trabajadores de Boeing en huelga dicen que están recibiendo muchos anuncios de trabajo en línea de Airbus SE, la rival europea de la empresa, junto con el fabricante de cohetes Blue Origin LLC. Ambos tienen plantas de fabricación en Alabama, donde el desempleo se situaba en 2.8% en julio.

Bruce McFarland, técnico de instrumentación en Boeing y oficial de la IAM, señaló otro cambio que ha transformado al sindicato desde las huelgas pasadas: la proliferación de cuentas de redes sociales que permiten a los miembros del sindicato mantenerse conectados y mantener alta la moral durante lo que podría ser meses sin trabajo.

Aunque es temprano, muchos de sus colegas están motivados por un objetivo idealista además de las preocupaciones económicas, dijo. Quieren un contrato justo, pero también reconstruir la cultura de Boeing para que los trabajadores sean tratados con dignidad.

“Amo mi trabajo, amo la labor”, dijo McFarland. “A veces uno se pregunta qué está haciendo la empresa”.

–Con asistencia de Eric Johnson.

