Boeing se declara culpable y pagará $243.6 millones en un acuerdo controvertido

Boeing ha aceptado declararse culpable de un cargo criminal por conspiración de fraude después de que Estados Unidos encontrara que la empresa violó un acuerdo destinado a reformarla después de dos accidentes mortales de sus aviones 737 Max que mataron a 346 pasajeros y tripulantes.

El Departamento de Justicia (DoJ) dijo que el fabricante de aviones también acordó pagar una multa criminal de $243.6 millones (£190 millones).

Sin embargo, las familias de las personas que murieron en los vuelos hace cinco años lo han criticado como un “acuerdo a modo” que permitiría a Boeing evitar la responsabilidad total por las muertes.

Al declararse culpable, Boeing evitará el espectáculo de un juicio penal, algo que las familias de las víctimas han estado presionando.

La empresa ha estado en crisis por su historial de seguridad desde dos accidentes casi idénticos que involucraron a aviones 737 Max en 2018 y 2019. Esto llevó a la prohibición global del avión durante más de un año.

En 2021, los fiscales acusaron a Boeing de un cargo de conspiración para defraudar a los reguladores, alegando que había engañado a la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre su sistema de control de vuelo MCAS, que estuvo implicado en ambos accidentes.

Acordó no procesar a Boeing si la empresa pagaba una multa y completaba con éxito un período de tres años de monitoreo y reporte aumentado.

Pero en enero, justo antes de que finalizara ese período, un panel de puerta en un avión de Boeing operado por Alaska Airlines se desprendió poco después del despegue y obligó al avión a aterrizar.

Nadie resultó herido durante el incidente, pero intensificó la atención sobre cuánto progreso había hecho Boeing en mejorar su historial de seguridad y calidad.

En mayo, el DoJ dijo que había encontrado que Boeing violó los términos del acuerdo, abriendo la posibilidad de enjuiciamiento.

La decisión de Boeing de declararse culpable sigue siendo una marca negra significativa para la empresa porque significa que la compañía, que es una prominente contratista militar para el gobierno de Estados Unidos, ahora tiene antecedentes penales.

También es uno de los dos mayores fabricantes de aviones comerciales del mundo.

No está claro de inmediato cómo afectaría el historial criminal a la actividad contractual de la empresa. El gobierno típicamente prohíbe o suspende a las empresas con antecedentes de participar en licitaciones, pero puede otorgar exenciones.

Sin embargo, Paul Cassell, un abogado que representa a algunas familias de personas muertas en los vuelos de 2018 y 2019, dijo: “La memoria de los 346 inocentes asesinados por Boeing exige más justicia que esto.”

En una carta al gobierno en junio, instó al DoJ a multar a Boeing con más de $24 mil millones.

Ed Pierson, director ejecutivo de la Fundación para la Seguridad Aérea y ex alto gerente de Boeing, dijo que el acuerdo era “extremadamente decepcionante” y “un trato terrible para la justicia”.

“En lugar de responsabilizar a las personas, básicamente les están dando otra carta de libertad,” dijo.

Un avión Boeing 737 Max operado por Lion Air de Indonesia se estrelló a fines de octubre de 2018 poco después del despegue, matando a todas las 189 personas a bordo. Solo unos meses después, un avión de Ethiopian Airlines se estrelló, matando a los 157 pasajeros y tripulantes.

En el acuerdo de 2021, Boeing también acordó pagar $2.5 mil millones para resolver el asunto, incluyendo una multa criminal de $243 millones y $500 millones a un fondo para las víctimas.

El acuerdo indignó a los miembros de la familia, quienes no fueron consultados sobre los términos y han pedido que la empresa sea juzgada.

El personal de alto rango del DoJ recomendó a favor del enjuiciamiento, informó CBS News, el socio de noticias de EE. UU. de la BBC, a fines de junio.

En una audiencia en junio, el senador Richard Blumenthal dijo que creía que había “pruebas abrumadoras” de que se debía perseguir el enjuiciamiento.

Los abogados de los familiares dijeron que el DoJ estaba preocupado de no tener un caso sólido contra la empresa.

Mark Forkner, un ex piloto técnico de Boeing que fue la única persona acusada de cargos penales derivados del incidente, fue absuelto por un jurado en 2022. Sus abogados argumentaron que estaba siendo utilizado como chivo expiatorio.

Mark Cohen, un profesor emérito de la Universidad de Vanderbilt, que ha estudiado las sanciones corporativas, dijo que los fiscales a menudo prefieren acuerdos de culpabilidad o acuerdos de enjuiciamiento diferido, que les permiten evitar el riesgo de un juicio y pueden otorgar al gobierno mayor poder sobre una empresa que una sentencia típica.

“Porque es más fácil de obtener que ir a juicio, puede aliviar la carga sobre el fiscal, pero el fiscal también puede creer que es una mejor sanción [porque] pueden imponer requisitos que normalmente no están en las pautas de sentencia,” dijo.

Dijo que no hay duda de que el estatus de Boeing como contratista clave del gobierno influyó en la determinación de cómo proceder.

“Tienen que pensar en las consecuencias colaterales,” dijo. “No se toman estos casos a la ligera.”

Los problemas con MCAS no fueron el primer roce de Boeing con la ley.

También ha pagado millones de multas a la Administración Federal de Aviación desde 2015 para resolver una serie de reclamos de fabricación indebida y otros problemas.

La empresa también sigue enfrentando investigaciones y demandas desencadenadas por el incidente en el vuelo de Alaska Airlines de enero.