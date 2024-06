Boeing acuerda comprar Spirit AeroSystems por $4.7 mil millones

“

Boeing Co. acordó el domingo comprar Spirit AeroSystems Holdings Inc. por $37.25 por acción en una transacción totalmente en acciones que valora la compañía en $4.7 mil millones, según personas con conocimiento de la transacción.

El fabricante de aviones estadounidense también planea asumir alrededor de $3.5 mil millones de deuda de Spirit como parte del acuerdo, que puede ser anunciado tan pronto como el lunes, dijeron las personas que pidieron no ser identificadas antes de que la transacción se haga pública. Reuters informó el precio por acción el domingo. Representantes de las compañías se negaron a comentar.

Boeing planea tomar control de la fabricación de Spirit que respalda su línea de aviones comerciales, incluida la construcción de estructuras para su 737 Max, dos de las personas dijeron. También obtendrá control sobre una parte del trabajo de contrato de defensa de Spirit, dijeron.

Se espera que el rival de Boeing, Airbus SE, anuncie también que está tomando control de algunas de las fábricas de Spirit que fabrican estructuras y componentes para sus aviones comerciales. Los términos de esa transacción no estaban disponibles de inmediato.

Boeing está buscando reintegrar a Spirit después de un accidente en enero a bordo de un avión 737 Max-9 que reveló deficiencias de calidad y fabricación tanto en Boeing como en su proveedor más importante y llevó a replantear su relación.

Spirit ha enfrentado una creciente presión financiera e investigación junto con Boeing después de que el panel en forma de puerta en un modelo 737 Max 9 se desprendiera minutos después del despegue. Los envíos de fuselajes 737 han descendido a medida que Boeing intensifica sus inspecciones en Kansas y en casa cerca de Seattle, y se niega a aceptar estructuras de aeronaves con componentes faltantes o trabajos incompletos.

Para Boeing, el acuerdo devuelve a un importante proveedor para el 737, 787 Dreamliner y otros aviones comerciales dentro de la empresa en un momento en que la compañía está sintiendo la presión financiera debido a la producción ralentizada. Boeing perdió alrededor de $4 mil millones en efectivo en el primer trimestre y está listo para perder una cantidad similar en los tres meses actuales del año. La calificación crediticia de la compañía se mantiene un nivel por encima de categoría especulativa, y la gerencia está decidida a evitar caer en territorio de basura.

El campus de Wichita que construye la mayor parte del armazón del 737 para Boeing junto con las secciones de proa de los 787 Dreamliners ha sido el centro de varios defectos a medida que lidiaba con la rotación de la fuerza laboral posterior a Covid. La reintegración de Spirit tiene como objetivo ayudar a Boeing a estabilizar su cadena de suministro y obtener un mayor control de la producción de sus aviones.

