Boda del Rey Misuzulu: reina zulú de Sudáfrica no logra detener el tercer matrimonio del monarca.

Los matrimonios polígamos son reconocidos en Sudáfrica solo si están registrados como bodas tradicionales. Esta última disputa surge en medio de una serie de escándalos que ha afectado al rey Misuzulu desde que llegó al poder hace poco más de dos años. El rey Zulú no tiene poder político formal y su papel en la sociedad sudafricana es principalmente ceremonial, pero sigue siendo muy influyente con un presupuesto gubernamental anual de varios millones de dólares. Antes de ser entronizado, el rey se casó con Mayisela en 2021 en un matrimonio civil. En su argumento legal escuchado en el tribunal superior el lunes, la reina, a través de su abogado, dijo que el rey no podía casarse con otra persona, ya que su matrimonio seguía vigente. Según la ley sudafricana, un matrimonio civil debe ser disuelto o convertido en una unión tradicional antes de que un hombre pueda tomar más esposas. Al rechazar la solicitud de detener el matrimonio del rey con Nomzamo Myeni, el juez Bongani Mngadi dijo que, como la reina ya había consentido a la idea de que su esposo podía casarse con otras mujeres, no podía evitar que se llevara a cabo la ceremonia. El año pasado, según lo dicho en el tribunal el lunes, la pareja real había acordado convertir su matrimonio civil en uno tradicional. Pero desde entonces, el rey ha solicitado el divorcio, alegando que su relación había terminado. A pesar de la carta reportada, así como del abogado del rey en el tribunal, diciendo que la boda no tendría lugar, también han surgido declaraciones contradictorias. El sitio de noticias sudafricano TimesLIVE informa que la futura novia dijo que no sabía nada sobre la carta y hasta donde entendía, su boda se llevaría a cabo según lo planeado inicialmente. Según otro sitio de noticias, IOL, que al parecer habló con la pareja, el rey insistió en que amaba a Myeni y la “casaría por la fuerza”. Desde su coronación en octubre de 2022, ha habido controversia en torno a algunas de las decisiones que el rey Misuzulu ha tomado. En diciembre, suspendió ilegalmente la junta del Fideicomiso Ingonyama, que posee y controla vastas extensiones de tierras comunitarias en KwaZulu-Natal, que se supone que es para el beneficio y bienestar de las comunidades bajo el liderazgo del rey en la región. Misuzulu es el único fiduciario y presidente del fideicomiso, pero no tiene poderes para contratar o despedir a los miembros de la junta. También despidió recientemente sumariamente a dos colaboradores cercanos, incluido su primer ministro tradicional, en rápida sucesión, movimientos que levantaron cejas entre los observadores reales. La posición de Misuzulu como rey también está siendo cuestionada por algunos y actualmente hay un caso legal en curso que impugna su reconocimiento como monarca por parte del estado. Ascendió al trono antes de lo esperado después de que su padre, el rey Goodwill Zwelithini, muriera durante la pandemia de Covid en marzo de 2021 a causa de complicaciones relacionadas con la diabetes. Zwelithini fue el monarca de la nación zulú que reinó durante más tiempo, habiendo servido en el trono durante casi 50 años.