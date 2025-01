Bob Uecker Fue Simplemente el Mejor

“

No es difícil encontrar personas que amaban incondicionalmente a Bob Uecker. Hay una buena razón para esto: fue la última persona genuinamente y instintivamente divertida en la historia del béisbol. Era el dios de Milwaukee, incluso si incluimos a todos los Green Bay Packers desde antes de Vince Lombardi. Era la cara y la voz del cine de béisbol, el hombre cuya interpretación de líneas hizo que “¡Un poquito fuera!” fuera tan bueno que “icónico” no cubre remotamente su impacto. Incluso si no eres un fanático del béisbol, probablemente te encontraste con Bob Uecker y sonreíste.

Por lo tanto, el anuncio del jueves de que Uecker ha fallecido a los 90 años, debido al cáncer de pulmón de células pequeñas, fue un golpe. Nueve décadas es un buen tiempo, pero nunca hubo una sensación de que se estaba quedando sin material; Uecker todavía era un placer escuchar en las transmisiones de los Cerveceros incluso en el Año 54 de ser la voz del béisbol de Wisconsin durante dos generaciones y media. La reacción a su fallecimiento fue unánime de la misma manera y por las mismas razones que la respuesta a la muerte de Vin Scully: fue un torrente de tristeza por la pérdida y gratitud por todo el tiempo que tuvimos para pasar con él. En una época de gran enojo en Estados Unidos, en un momento en el que no es difícil encontrar incluso polémicas anti-cachorros con un clic, Uecker recibe un pase de casi todos. Sí, definió al béisbol, pero también logró ser más que simplemente el Señor Béisbol. Desde el momento de su primera aparición en la versión definitiva del Tonight Show de Johnny Carson, que Uecker ganó simplemente dominando las artes de la escritura de comedia, la auto-depreciación descarada y el humor de martini seco, fue reconocible como uno de esos raros americanos, el tipo al que volverías a escuchar incluso si ya estabas saliendo por la puerta. Dicho de otra manera, Norm Macdonald pensaba que era uno de los hombres más graciosos que había conocido. Supéralo con un palo.

Participó en WrestleManias. Protagonizó una sitcom no del todo memorable, Mr. Belvedere. Hizo Major League y Homeward Bound; hizo Puppy Dog Pals y Futurama. Hizo comerciales de cerveza que no te hacían querer arrojar ladrillos a tus electrodomésticos. Hizo un discurso en el Salón de la Fama que supera a todas las demás oraciones similares por un margen significativo porque había tenido años para perfeccionarlo, a pesar de que su carrera como jugador fue su antítesis directa. Uecker fue lo suficientemente habilidoso como para permanecer en las Grandes Ligas durante seis años, y lo suficientemente inteligente como para convertir un promedio vitalicio de bateo de .19973, no .200, en su tarjeta de presentación. Uno noventa y nueve-y-algo. Logró que eso fuera su marca hasta que pudo reemplazarlo con su capacidad mucho superior para ayudar a otros a disfrutar su día.

Al igual que Scully, Uecker pasó por la vida con casi ningún detractor, y no solo porque su metodología era superar a todos a la hora de criticar. Emitía una aura de saber quién era y quién no era. Tan importante como eso, sabía dónde estaba y dónde no. Uecker estaba más que contento con ser la definición de Milwaukee, quedándose en la cabina de radio de los Cerveceros por más de medio siglo, mientras hacía películas, anuncios y transmisiones nacionales que de alguna manera lo volvieron aún más centrado en Milwaukee. Fue un acto de enraizamiento al suelo que es casi desconocido hoy en día. Uecker no ponía un brillo en los Cerveceros cuando no lo merecían, pero tampoco los pateaba cuando estaban abajo. Eso se debía a que no estaba usando el trabajo con los Cerveceros como trampolín para un equipo mejor en una ciudad más grande. Mayormente, fue venerado por nunca abandonar la ciudad incluso cuando Los Ángeles pudo haber sido más favorable logísticamente. ¿Quién sabía que estar enraizado era la mejor manera de volar?

Habrá ráfagas de otros homenajes en los próximos días, desde todos los rincones; Uecker cubrió mucho terreno a pesar de comenzar su vida pública en una sentadilla perpetua. A diferencia de casi todos los demás atletas de su época, Uecker era en realidad mucho mejor y más popular en todo lo que no estaba basado en el atletismo. Obtuvo 90 años de esta fórmula simple de explicar y difícil de llevar a cabo, y tuvo éxito menos por suerte o planificación y más por simplemente ser lo que era: el tipo que hacía a todos más felices con el simple acto de entrar en su espacio.

