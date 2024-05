BMW Revela el Concepto Skytop, un Elegante Biplaza Basado en la Serie 8.

BMW Muestra Concepto Skytop en Villa d’Este ConcoursEnes Kucevic Photography/BMW

¡Al fin, un nuevo coche halo de edición limitada de BMW?

Con un poco de suerte, Bavarian Motor Works construirá 50 unidades de este detenedor de multitudes con techo targa basado en el Serie 8 y los venderá a medio millón de dólares cada uno.

Dimos una vuelta breve en el biplaza descapotable al aire libre en la víspera de su lanzamiento en el Concorso d’Eleganza 2024 de Villa d’Este.

Mentes brillantes piensan igual. BMW presentó este impresionante Concepto Skytop en el evento Concorso d’Eleganza, donde ha sido patrocinador durante 25 años. Solo unos días antes, en Monte Carlo, Mercedes había mostrado el primero de sus autos Mythos, el llamativo spider PureSpeed inspirado en F1 basado en SL, del cual se fabricarán 250 unidades a partir de 2025.

Al igual que el Benz, el elegante y deportivo BMW presentado en los terrenos de la famosa Villa d’Este en Italia es un potente biplaza descapotable hecho a medida. El Skytop está destinado a convertirse en un artículo de colección hecho a mano. Si la junta aprueba la propuesta, la primera de no más de 50 artículos (aunque una fuente sugirió 100) debería completarse en la nueva división de carrocería hecha a mano de la fábrica Dingolfing del fabricante de automóviles a finales del próximo año. Se rumorea que el precio base equivale a $542,000, lo cual no es irrazonable considerando que el coche donante M8 cabrio actualmente se vende a más de $207,000 antes de opciones.

La primera presentación de BMW en el tradicional evento de Villa d’Este fue el radicalmente moderno concepto Mille Miglia de 2006 diseñado por Chris Bangle y su equipo. Otros esfuerzos intermedios destacables incluyeron el M1 Hommage de 2008 de Benoit Jacob, que adelantó el impresionante pero defectuoso i8; el 3.0 CSL Hommage de 2015 de Karim Habib, que evocaba al mágico coupe ligero original de 1973; y el 2002 Hommage de 2016, que construyó un puente entre el crudo 2002 turbo y el M2 Competition.

Hasta ahora, ninguno de los nueve coches de exhibición presentados a orillas del Lago Como ha llegado a producción, pero el shooting brake Z4 del año pasado estuvo muy cerca, y en 2024 todo el dinero está ahora en el Skytop, que fue diseñado por Marcus Syring, quien dará forma a los futuros modelos Alpina.

La historia continúa

“El Concepto Skytop ofrece una combinación de dinámica de conducción y elegancia en el nivel más alto, comparable a sus ancestros históricos, como el Z8 o 503,” dice orgulloso Adrian van Hooydonk, jefe de Diseño del Grupo BMW. Aunque las proporciones básicas corresponden al M8 cabrio, el Skytop no tiene asientos traseros. En su lugar encontramos un fuerte elemento de techo targa/protección antivuelco que hace de pilar B con las características curvas Hofmeister integradas. Los largos y marcados pliegues de los paneles laterales traseros aletados se encuentran en sus bordes traseros con el portón trasero accionado eléctricamente con labio. Los dos paneles del techo deben desmontarse manualmente y guardarse en el maletero, que es notablemente más pequeño de lo que las generosas dimensiones del coche sugieren. A excepción del parabrisas y las puertas, la carrocería es toda nueva.

Enes Kucevic Photography/BMW

La vista lateral quizás no sea la perspectiva más atractiva del Skytop. La enorme tapa de llenado hace que incluso las grandes ruedas traseras de 21 pulgadas parezcan pequeñas, la prominente moldura de la sillar geométrica está en desacuerdo con las líneas y radios relativamente suaves que esculpen los flancos, y las llantas pulidas brillantes no coinciden con los adornos anodizados que definen el DLO.

Sin embargo, el frontal es impecable; ¿cuándo fue la última vez que dijimos eso sobre un nuevo BMW? La parrilla de doble riñón alada se ilumina por la noche. Las sutiles barras horizontales en las tomas de aire laterales e inferiores y el difusor trasero están pintados en antracita, no en negro, lo cual combina bien con el esquema de color terracota-sobre-champán. Los faros LED ultrafinos de cuatro puntos de alta intensidad y las luces traseras en forma de L son variaciones agradables y moderadas de un tema familiar.

Monocromo en el Interior

Pero es el interior del Skytop lo que realmente sobresale y marca la diferencia. Evita la tentación de agregar toques de lujo convencionales como demasiado cromo, madera por todas partes, costuras demasiado elaboradas, una pantalla exagerada, o ribetes contrastantes llamativos. En cambio, el equipo de diseño optó por un ambiente de conducción bellamente acabado, totalmente monocromático, recubierto de cuero suave y lujoso de pared a pared. Detalles agradables incluyen cubiertas de altavoz empotradas, umbrales de puerta envueltos en cuero, un patrón de perforación de estilo brogue en asientos y paneles de puerta reminiscente del calzado masculino, numerosas aplicaciones de cristal rosado y una ventana trasera vertical que se puede bajar con solo pulsar un botón, como en el Serie 6. Mientras el recubrimiento de cuero, con suerte resistente a la intemperie, se extiende hasta la barra targa y los paneles del techo, el esquema de color contrastante de la cabina se extiende hasta la larga cubierta trasera tipo embarcación como un acabado de pintura de dos tonos con un giro aplicado con destreza.

Una Breve Conducción

¿Cómo es conducir el último esfuerzo de los sueños de Munich? Es difícil de decir porque tuvimos que ir despacio, ya que cada piedra, marca de grasa o mancha de aceite habría arruinado la grandiosa apariencia del coche de exhibición, programada para el día siguiente. Así que el ritmo fue lento, y sin documentos de registro o matrículas el radio de acción se limitó a los caminos de grava privados cercados de Villa Erba.

Hay tres cosas que el conductor inevitablemente notará incluso antes de entrar al coche. Hay una divisoria espinal central alargada a lo largo de toda la longitud que se extiende desde el capó hasta la cubierta trasera, donde llega habiéndose transformado de color de la carrocería a cromo. Las manijas de las puertas metálicas son pequeñas, verticales y abrazan las ventanas, evidentemente inspiradas en las del coche de exposición Neue Klasse X. La cabina es acogedora, envolvente y cómoda, igualando a cualquier Rolls-Royce en clase y artesanía.

Lamentablemente, el instrumental es genérico del Serie 8: no hay esferas circulares, no hay toques retro encantadores, y no hay mejoras en la ergonomía aburrida. Pero la vista sobre el capó más esculpido es diferente, y también lo es el techo del Skytop, que se siente más como un techo solar grande que como un descapotable clásico. La visibilidad en tres cuartos es mucho mejor de lo esperado, y hay un efecto de envoltura que hace que el conductor se sienta espléndidamente aislado.

Hay algunos inconvenientes también: El empaquetado está comprometido para un coche tan grande como este, un techo con accionamiento eléctrico como el techo de cristal inteligente del Ferrari 550 Superamerica podría haber sido una solución alternativa convincente, e incluso un ligero impulso de potencia al motor V-8 de 625 hp habría ayudado a justificar el precio esperado elevado.

Si las mentes brillantes realmente piensan igual, ¿por qué Mercedes tiene más facilidad para producir coches Mythos únicos, mientras que BMW tiene un historial bastante diferente con sus contendientes de coches halo? ¿Es porque Mercedes tiene más modelos donantes inspiradores para especiales de edición limitada y de bajo volumen, como SL, Gullwing, G-Class, C111, Maybach y AMG GT?

Nos encantaría ver que el Skytop sea el proyecto inicial de una nueva Estrategia personalizada simplificada para BMW, una que combine mejoras de color y diseño con revisiones de chapa muy específicas, pero potencialmente profundas. Estén atentos, o al próximo Concorso d’Eleganza del próximo año.

