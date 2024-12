Blumenthal critica a Tuberville por decir que la selección de candidatos de Trump no es “trabajo” del GOP

Sen. Richard Blumenthal (D-Conn.) criticó al Sen. Tommy Tuberville (R-Ala.) por sugerir que no es responsabilidad de los senadores republicanos investigar las nominaciones del presidente electo Trump para puestos en su gabinete y roles de alto nivel en su administración.

“Esa es una de las declaraciones más ridículas que he visto u escuchado,” Blumenthal le dijo a Kaitlan Collins de CNN en una entrevista el jueves por la noche.

“La Constitución dice que cada uno de nosotros debe aconsejar y consentir en cada nominado presentado por el presidente ante nosotros individualmente,” continuó el senador.

“Tomamos un juramento, no a un presidente, sino a la Constitución, y creo que cualquier senador que diga, ‘Voy a votar a favor de quien sea que el presidente nomine porque el presidente lo ha investigado lo suficiente’ realmente está violando su juramento de oficina,” añadió Blumenthal.

En respuesta a una solicitud de comentario de The Hill sobre los comentarios de Blumenthal, Tuberville pidió a los legisladores que “den [a Trump] el equipo que él y el pueblo estadounidense están solicitando.”

“Trump ganó 7-0 en estados de disputa. El Senado republicano obtuvo un 1-4 en esos mismos estados de disputa. Trump ganó el voto popular. La Cámara republicana no ganó escaños. Esta elección fue un mandato para el presidente Trump. Denle el equipo que él y el pueblo estadounidense están solicitando y dejen de pretender que esto es negocio como de costumbre,” leyó la declaración enviada por correo electrónico.

Cerrar

Gracias por registrarte!

Suscríbete a más boletines

Lo último en política y política.

Directo a tu bandeja de entrada.

Regístrate para el boletín de la Tarde Reporte!

Suscribirse

if ( window.checkSizeClasses && window.checkSizeClasses instanceof Function) {

Blumenthal comentó después de que Tuberville le dijera a Manu Raju de CNN durante una entrevista el jueves anterior que “no es nuestro trabajo” investigar más a Pete Hegseth, una de las selecciones más controvertidas de Trump que ha sido objeto de escrutinio en su intento de convertirse en secretario de Defensa. El papel requiere confirmación del Senado.

Hegseth ha sido objeto de críticas por algunos informes recientes, incluyendo acusaciones de agresión sexual relacionadas con un encuentro en 2017 que él dice fue consensual, comentarios anteriores que ha hecho sobre no permitir que las mujeres estén en roles de combate en el ejército, y un artículo de New Yorker que dijo que se le obligó a renunciar a dos grupos sin fines de lucro debido a la mala gestión de fondos e informes de comportamiento intoxicado.

Un artículo del New York Times publicado la semana pasada también informó que la madre de Hegseth le envió un correo electrónico en 2018 acusándolo de “maltratar rutinariamente a las mujeres durante años” y mostrar “falta de carácter.” Sin embargo, en una entrevista telefónica con el Times, la madre de Hegseth dijo que envió un mensaje de seguimiento en ese momento disculpándose por su correo electrónico original y también defendió a su hijo en una entrevista de Fox News a principios de esta semana.

Hegseth ha prometido no rendirse ante el escrutinio.

Tuberville en su propia entrevista con CNN el jueves argumentó que las críticas a Hegseth son intentos de atacar a Trump.

“Donald Trump hizo toda la investigación que necesitaban hacer sobre Pete Hegseth,” declaró el senador republicano. “Y simplemente no puedo creer que tengamos a gente de nuestro lado diciendo, ‘Bueno, tengo que mirar esto. Tengo que mirar aquello.’ Lo que están haciendo es tirar piedras a Donald Trump.”

“No las están lanzando a Pete Hegseth, las están lanzando a Donald Trump, porque están diciendo, ‘Bueno, no creemos que hiciste la investigación correcta, y no creemos que pueda hacer el trabajo.’ Espera un minuto. Ese no es nuestro trabajo hacer eso. Eso es de los demócratas,” agregó.

Algunos asesores de Trump habían flotado la idea de quitarle el trabajo de realizar verificaciones de antecedentes a los nominados de alto nivel al FBI y dárselo a investigadores privados, un movimiento que podría facilitar que algunos seleccionados ganen la confirmación del Senado. Sin embargo, varios republicanos rechazaron la propuesta.

Trump ha defendido públicamente su selección, sin embargo, republicanos en el Capitolio dijeron a The Hill el jueves que la nominación de Hegseth parece condenada, con un senador republicano diciendo que hay “siete u ocho” votos republicanos en contra de él.

Si cuatro republicanos votaran en contra de la nominación a principios del próximo año, Hegseth no sería confirmado.

Enlace de origen